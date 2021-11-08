Polonia registra brote de gripe aviar; hay 650 mil aves contagiadas
El brote de gripe aviar preocupa al sector avícola de Polonia, pues contagios anteriores han provocado el sacrificio de millones de aves.
En Polonia se ha encontrado un brote de gripe aviar H5N1, que ha ocasionado la aparición de varios casos en este país, sumando casi 650 mil aves infectadas.
Así lo informó, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por su sigla en francés), la cual confirmó que la gripe aviar H5 es altamente contagiosa en granjas.
La gripe aviar, es un virus que se transporta de un país a otro por aves silvestres migratorias y hasta el momento se ha extendido rápidamente por Europa.
Recordemos que Polonia es el mayor productor avícola de la Unión Europea, por lo que ya hay una gran preocupación del sector avícola de aquel país, ya que brotes anteriores han provocado el sacrificio de decenas de millones de aves.
¿Qué se ha encontrado del brote de gripe aviar en Polonia?
Hasta el momento se han encontrado cinco focos de infección y cuatro de ellos se produjeron en granjas de pavos de engorde.
Otro de los focos se encontró en una granja de pollos de engorde y así se localizó este brote de gripe aviar en Polonia.
Sin embargo, las autoridades polacas han informado que al oeste de dicho país, ya se ha descubierto otro brote en una granja de pavos y gansos.
Este brote de grive aviar en Polonia ha provocado alarma entre el sector avícola, porque es posible que también haya restricciones al comercio internacional.
With the increased risk of #BirdFlu to #Poultry & captive birds, it's important to monitor their health. If you spot signs of #AvianFlu, contact your vet immediately. It is a legal requirement to report it to us if you are in Great Britain. https://t.co/7tOq4RDFp5 #Chickens pic.twitter.com/CYVFWKOmxu— APHA (@APHAgovuk) November 8, 2021
Medidas que se han impuesto por el brote de gripe aviar en Polonia
El viernes 5 de noviembre, el gobierno francés puso en alerta máxima a todo el país tras el hallazgo de este brote de gripe aviar en Polonia.
Otra de las medidas que ha impuesto es que es obligatorio para todo el país, mantener a todas las aves de corral en interiores para evitar que aumenten los brotes.
Esta medida, se dio después de que las autoridades neerlandesas ordenaron el mes pasado que las granjas comerciales, debían mantener todas sus aves en el interior, pues ya se había informado de la existencia de la gripe aviar en una granja.
Por su parte, Reino Unido declaró una zona de prevención de la gripe aviar en todo el país, ordenando a las granjas y a los criadores de aves que reforzarán las medidas de bioseguridad.