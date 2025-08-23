Un joven de 25 años de edad llamado Jhonatan “N” fue detenido a ser investigado como probable implicado en el delito de abuso sexual contra una mujer en el Estado de México (Edomex).

La víctima, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, pidió ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes detuvieron al presunto responsable.

“En atención a una solicitud de ayuda, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre probable implicado en el delito de abuso sexual”, informó la institución.

Víctima de intento de abuso sexual iba a trabajar

El reporte de la policía estatal señala que la víctima al pedir ayuda a los oficiales de la SSEM les contó que al dirigirse a su trabajo, un hombre la obligó a ingresar a un campo de cultivo donde le realizó tocamientos sin su consentimiento.

Los hechos ocurrieron en avenida Patriotismo, en la colonia Santiaguito Couxustenco, cuando policías de la dependencia estatal adscritos a la Dirección de la Policía de Género, observaron a una mujer que con señas pedía auxilio.

Luego de establecer contacto con la víctima, esta denunció que había sido agredida y tocada de manera inapropiada por un sujeto que la obligó a ir al interior de unas milpas que se encontraban en el camino.

Mujer fue encontrada con un golpe en el ojo derecho

La información de la SSEM de este sábado 23 de agosto de 2025, señala que cuando la mujer fue auxiliada, los oficiales se percataron que presentaba un aparente golpe en el área del ojo derecho y señaló que el agresor aún se encontraba donde ocurrieron los hechos.

Al escuchar esto, inspeccionaron el lugar y en ese momento el sospechoso salió por su cuenta al ver la presencia de los oficiales, quienes lo detuvieron a solicitud de la parte afectada.

El detenido, junto con la víctima, fue presentado en el Centro de Justicia para las Mujeres, con Sede Toluca, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.