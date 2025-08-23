Capturan a feminicida tras acuchillar a su exnovia de 25 años en la GAM

Un hombre de 30 años de edad fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) como el presunto responsable del feminicidio de su expareja sentimental, una joven de 25 años, a quien habría agredido con un cuchillo dentro de un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

La captura se realizó en el mismo lugar del crimen, en la colonia La Pradera, donde el sujeto fue encontrado por los policías aún en posesión del arma homicida, gracias a la desgarradora denuncia de la madre de la víctima, quien alertó a los uniformados en la zona.

¿Qué pasó en la GAM? Descubren a presunto feminicida ensangrentado

La intervención policial se activó tras una llamada de emergencia al C2 Norte, que reportaba una persona lesionada en el cruce de las calles Volcán Popocatépetl y Volcán de Colima. Al llegar, los uniformados fueron recibidos por una mujer de 50 años, quien les informó que su hija acababa de ser agredida con un objeto punzocortante por su expareja al interior de la vivienda.

Con la autorización de la madre, los oficiales y los servicios de emergencia ingresaron al domicilio. En el interior, los paramédicos encontraron a la joven de 25 años y la diagnosticaron sin signos vitales, a consecuencia de una herida punzocortante en el cuello.

Capturan al presunto feminicida de la GAM; permanece en la Fiscalía

Mientras la zona era acordonada, los policías localizaron al presunto responsable, de 30 años, aun dentro del inmueble. Siguiendo el protocolo de actuación, le realizaron una revisión de seguridad y le encontraron un cuchillo con visibles manchas de sangre.

Ante los hechos y el señalamiento directo, los uniformados detuvieron al hombre, le leyeron sus derechos constitucionales y, junto con el arma asegurada, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Feminicidio en la GAM: Detienen a hombre por asesinar a su expareja en la colonia La Pradera | SSC CDMX

Será la Fiscalía General de justicia de la CDMX la que determine su situación jurídica e integre la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.