Armas y droga: Vinculan a proceso a presunto homicida del fiscal Ernesto Vázquez

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Jareth Roberto, presunto responsable del asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, Fiscal Federal en el estado de Tamaulipas.

La detención se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades encontraron en su poder armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Jareth Roberto, presunto responsable del asesinato del Fiscal Federal en #Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025

¿Cómo encontraron al presunto homicida de Ernesto Vázquez?

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que la aprehensión se llevó a cabo conforme a los criterios de legalidad. La detención, ocurrida en flagrancia, derivó del aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversos paquetes con droga.

Además el juez que lo vinculó a proceso, le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, conocido como “Altiplano”, y otorgando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El operativo en el que fue capturado contó con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas, quienes lograron ubicarlo y detenerlo en calles de la ciudad fronteriza.

— FGR México (@FGRMexico) August 10, 2025

VIDEO: El momento exacto del ataque al fiscal Ernesto Cuitláhuac

En redes sociales circulan grabaciones que muestran el momento exacto del atentado en Reynosa. En las imágenes se observa cómo una camioneta queda varada a mitad de la calle; su conductor intenta descender para ponerse a salvo, pero es alcanzado por las balas y pierde la vida en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados lo habrían seguido durante varias cuadras, disparando de forma constante contra el vehículo. Incluso, se señala que lanzaron artefactos explosivos, lo que provocó una detonación y el incendio de la unidad.

La jornada violenta generó reacciones inmediatas. El gobernador Américo Villarreal lamentó y condenó el asesinato del Delegado, expresó sus condolencias a los familiares y reiteró que su gobierno colaborará plenamente con la Fiscalía General de la República y el Gobierno federal para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.