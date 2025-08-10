Dos boxeadores en Japón murieron por lesiones cerebrales en el mismo evento de dicha disciplina, pero en peleas distintas en un recinto en Tokio.

El encuentro sucedió el 2 de agosto de 2025, en el Korakuen Hall. Shigetoshi Kotari, de 28 años de edad, colapsó después de tener un encuentro de 12 rounds contra Yamato Hata, campeón de peso ligero.

¿De qué murió el boxeador Shigetoshi Kotari?

El deportista sufrió una cirugía cerebral de emergencia por un hematoma subdural, donde la sangre se acumula en el cerebro y el cráneo, pero falleció el viernes 8 de agosto.

La Organización Mundial del Boxeo lamentó la muerte de Kotari por medio de sus redes sociales. “El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”, afirmaron.

Otro boxeador muere en Japón

Mientras que el sábado 9 de agosto de 2025, Hiromasa Urakawa murió del mismo tipo de lesión después de caer de nocaut ante su contrincante Yoji Saito. Aunque le realizaron una craneotomía para tratar de salvarle la vida, nada pudieron hacer por el atleta.

“Esta desgarradora noticia llega pocos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas en su pelea en la misma cartelera”, informó la Organización Mundial del Boxeo en otra publicación en redes sociales.

Como respuesta, la Comisión de Boxeo de Japón anunció que todas las peleas que se disputen por el título de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico se reducirán de 12 rounds a sólo 10 episodios.

Esta no es la primera vez que un boxeador muere por este tipo de lesiones. John Cooney murió el 8 de febrero de 2025 en Belfast, Reino Unido, después de ser ingresado en cuidados intensivos, tras perder ante Nathan Howells en una pelea por el título superpluma.