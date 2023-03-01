Así fue la carrera política de Irma Serrano y su deseo por la presidencia

Este miércoles 01 de marzo trascendió la noticia sobre la muerte de Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", actriz, cantante y también política mexicana, a sus 89 años. Ante esto, Fuerza Informativa Azteca te ofrece la carrera política de la chiapaneca.

A pesar de que la carrera de "La Tigresa" se destacó por la música, televisión y cine, su vida también estuvo llena de polémica por su amorío con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz; sin embargo, esta no fue la razón de su interés por la política.

"La Tigresa" nunca ocultó su gusto por la política y en demostrar su apoyo al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien acompañó en un evento de campaña en 2018.

Irma Serrano mantuvo un amorío con Gustavo Díaz Ordaz|Twitter @AnaRent

¿Cómo llegó Irma Serrano a la política y por qué dijo que quería ser presidenta?

Fue en la década de 1990 cuando Irma Serrano decidió darle un giro a su trayectoria e incursionar en la política. Abandonó su carrera artística para dedicarse a esta área.

En febrero de 2003, a la edad de 70 años, declaró que quería ser presidenta de México, además se lanzó contra Marta Sahagún, primera dama de ese entonces que también quería "aventarse".

"Porque tengo más derecho, más pantalones y más pantaletas que 'Martita'", fueron las palabras que mencionó a EFE.

A pesar de que en ese entonces buscaba la jefatura de la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), mediante el Partido Alianza Social (PAS), Irma Serrano no desaprovechó la oportunidad de dar a conocer sus ganas de contender en las elecciones de 2006.

#ÚLTIMAHORA | Fallece "La Tigresa", Irma Serrano, a los 89 años de edad.



Información en proceso. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 1, 2023

¿Cuándo fue diputada “La Tigresa” y qué partido la postuló?

Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida como “La Tigresa”, fungió como senadora por la LVV Legislatura por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tomó protesta el 01 de septiembre de 1997 y terminó su periodo el 31 de agosto del 2000.

De acuerdo con el perfil de Irma Serrano en el Sistema de Información Legislativa (SIL), su último grado de estudios fue la licenciatura.

Cabe destacar que “La Tigresa” primero fue diputada y senadora en Chiapas a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después se pasaría al PRD y finalizó de manera independiente.