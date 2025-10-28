Chuy Lizárraga convierte bloqueo en palomazo: el gesto que sorprendió a los agricultores en Michoacán

El reconocido cantante de música banda, Chuy Lizárraga, vivió un momento inesperado al quedar atrapado en uno de los bloqueos carreteros que agricultores mantienen en el estado de Michoacán. Lejos de molestarse por el retraso, el intérprete decidió bajarse de su camioneta, platicar con los manifestantes y mostrarles su apoyo, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Los bloqueos, que se mantienen desde hace más de 24 horas, forman parte de una jornada nacional de protestas en la que agricultores de varios estados reclaman precios justos para sus productos y mayor seguridad ante las extorsiones del crimen organizado.

Del tráfico al escenario: así cantó Chuy Lizárraga en pleno bloqueo en Michoacán

Chuy Lizárraga compartió un video en sus redes sociales rodeado por agricultores, cantando a capela uno de sus temas más populares, en un ambiente de solidaridad y respeto.

En lugar de mostrar frustración, el cantante convivió con los manifestantes y convirtió el bloqueo en una especie de palomazo improvisado.

El propio artista compartió el momento en sus cuentas oficiales, donde también se observa el diálogo amable que sostuvo con los campesinos.

Agricultores dejan pasar a personas vulnerables durante bloqueo en Michoacán

En la grabación, los manifestantes explican que han repartido agua, refrescos y pan entre los automovilistas afectados y que han permitido el paso de adultos mayores, enfermos, familias con niños, ambulancias y patrullas, con el fin de no afectar casos de emergencia.

Bloqueos se extienden a cinco estados del país

De acuerdo con reportes recientes, los bloqueos carreteros se mantienen activos en 16 tramos de los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Michoacán y Guanajuato.

Los agricultores insisten en que sus protestas buscan visibilizar la crisis del campo mexicano, marcada por bajos precios de venta, altos costos de producción y la inseguridad en zonas rurales.

Autoridades federales han informado que continúan los diálogos con representantes del sector agrícola para intentar destrabar los bloqueos sin recurrir a la fuerza pública, aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

Por otra parte, el gesto de Chuy Lizárraga ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales, donde usuarios destacan su empatía con los trabajadores del campo y su actitud humilde frente a la situación.

Muchos fanáticos comentaron que el cantante demostró sensibilidad social y respeto hacia las causas ciudadanas, un ejemplo poco común entre figuras del espectáculo.

Mientras tanto, los bloqueos continúan y se recomienda a los automovilistas consultar reportes viales actualizados antes de viajar por el occidente y centro del país.