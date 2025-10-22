Agricultores denuncian violencia, tras asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) condena el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, mencionando que la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado no pueden seguir afectando a los agricultores.

En su comunicado, el organismo alertó que los altos niveles de presión y riesgos que enfrentan los productores no solo ponen en peligro su seguridad, sino que también repercuten de manera directa en los precios de los alimentos, afectando a toda la cadena de producción y consumo.

Violencia a agricultores

En un comunicado, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expresó solidaridad con su familia, seres queridos y con toda la comunidad productora, ante la creciente violencia en el sector agroalimentario.

El organismo destacó que el crimen organizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir afectando la labor diaria de quienes trabajan la tierra.

#IMPORTANTE | El @CNAgropecuario condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.



En un comunicado señala que el #CrimenOrganizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir condicionando las actividades de quienes trabajan la tierra.… pic.twitter.com/MFMEGapwlm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

La violencia e inseguridad en el campo mexicano representa un riesgo no solo para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país.

Asimismo, el CNA advirtió que los altos niveles de extorsión y amenazas ya tienen un impacto directo en el precio de los alimentos, estimando que entre un 10% y un 20% del costo de diversos productos agroalimentarios responde a pagos exigidos por grupos criminales, situación que calificó de insostenible.

#IMPORTANTE | Hallan sin vida y con huellas de violencia a Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, #Michoacán. pic.twitter.com/rYWuarBT65 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

El Consejo hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar, de manera urgente y coordinada, estrategias que permitan frenar la violencia y la impunidad que amenazan la estabilidad del campo mexicano.

Finalmente, el CNA reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y los productores para fortalecer el sector agroalimentario, considerado un pilar de la economía nacional y sustento de millones de familias mexicanas.

Bernardo Bravo fue encontrado al interior de su vehículo

La Fiscalía General de Michoacán informó que el líder limonero fue encontrado sin vida a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

Durante las últimas semanas, Bernardo Bravo formó parte de las movilizaciones de los productores para exigir mejores precios para los cultivos, mientras que para el caso del limón, una regularización de los días de corte para evitar la sobreproducción.