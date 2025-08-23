Cierre de vialidad en Oaxaca: Comunidad se opone al retiro de cerdos de una vivienda

Una interrupción en el flujo vehicular de una importante vialidad federal en Oaxaca se desató tras el decomiso de cerdos por parte de las autoridades locales. Residentes de la localidad de Pascual Fuentes “El Jícaro”, situada en el Istmo de Tehuantepec, tomaron la drástica medida de obstruir el paso en la Carretera Panamericana como protesta ante la acción del gobierno de Santo Domingo Zanatepec.

Protesta vecinal en Oaxaca tras incautación de cerdos por parte de autoridades locales

La tensión se originó a raíz de una disputa vecinal por las condiciones sanitarias en una vivienda. Según testimonios de los habitantes de la zona, la señora María Román había sido previamente notificada por la municipalidad para que retirara a sus animales.

La razón detrás de este requerimiento era el fuerte y desagradable olor que, según los vecinos, emanaba de su propiedad, afectando a las casas aledañas. Sin embargo, la propietaria hizo caso omiso a las advertencias de las autoridades locales, lo que escaló la situación.

#Oaxaca 🐖 | Bloquean carretera por decomiso de cerdos



Pobladores de la comunidad de Pascual Fuentes, en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, bloquearon la Carretera Panamericana en protesta por el decomiso de tres cerdos.



Las autoridades municipales se llevaron a los animales… pic.twitter.com/ZbHUIYMAfL

La comunidad bloquea la carretera exigiendo la devolución de los animales confiscados

Tras la falta de cumplimiento, en un suceso ocurrido durante el pasado viernes, el síndico municipal, Santiago Escobar, se presentó en el domicilio de la señora Román. Acompañado de oficiales de la fuerza pública municipal, procedió a llevarse a los tres puercos.

Ante la pérdida de sus animales, la dueña pidió auxilio a sus convecinos. En respuesta a su llamado, la comunidad se movilizó de inmediato, uniendo fuerzas para cerrar la importante vía de comunicación.

Su objetivo era ejercer presión sobre la alcaldía y exigir que los animales le fueran devueltos. El cierre de la carretera generó un caos significativo en el tránsito, ocasionando retrasos para el transporte local y, lo que es más crítico, impidiendo por completo el movimiento de vehículos hacia el colindante estado de Chiapas.

