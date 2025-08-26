¿Buenas noticias para los mercados? Cierre de BMV y Wall Street hoy 25 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este lunes 25 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 25 de agosto 2025

A lo largo de este lunes, los mercados financieros de México experimentaron una jornada de pérdidas, siguiendo la tendencia de retroceso que se observó a nivel internacional. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió un 1.24%, cerrando en 58,492.13 unidades. Este resultado marca un contraste con el cierre de la semana anterior, cuando el índice alcanzó un máximo histórico de 59,225.48 puntos.

Por su parte, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) cerró la jornada en 1,172.19 unidades. La caída de este lunes es la más pronunciada que ha experimentado el mercado mexicano desde el 30 de mayo, cuando registró un descenso del 1.32%, y coincide con una jornada de resultados negativos en los mercados globales.

¿Cómo cierra Wall Street este 25 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 25 de agosto de 2025 con una serie de pérdidas debido a las expectativas sobre el posible recorte de las tasa de interés de Estados Unidos tras el tono moderado de Jerome Powell.



S&P 500 perdió un 0.43%, para cerrar en 6,439.32 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.22%, hasta las 21,449.29 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones restó 0.77%, hasta los 45,282-47 puntos.

Precio del dólar en México hoy 25 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de agosto de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $18.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy lunes 25 de agosto de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 25 de agosto de 2025, se ubica en 110 mil 946 dólares por unidad, registrando una baja del 2.24% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 72 mil 945 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.