Precio del Dólar HOY 17 de noviembre: ¿Abren los bancos? El costo y dónde comprar en día festivo

El Precio del Dólar en bancos para HOY 17 de noviembre llega en medio de un día festivo en México que tiene a muchos preguntándose si podrán comprar divisas y a qué costo. Aunque la jornada inicia con ligera cautela en los mercados, es clave saber qué instituciones abren y dónde sí es posible adquirir dólares hoy.

Los mercados de divisas mundiales comenzaron la semana con cautela, con el dólar subiendo ligeramente frente al euro y el yen, mientras los operadores ajustaban sus posiciones antes de lo que podría ser una semana ajetreada con el tan esperado regreso de los datos económicos estadounidenses.

A pesar de los indicios de mayor debilidad en la economía estadounidense que se desprenden de los recientes datos del sector privado, los inversores han recortado sus expectativas de un recorte por parte de la Reserva Federal el próximo mes, apostando a que las lagunas en los datos económicos retrasarán o incluso impedirán una mayor flexibilización monetaria.

Precio del dólar hoy lunes 17 de noviembre del 2025 en Banco Azteca

Si es de tu interés realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense en el día feriado en México, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, el precio del dólar actualmente se ubica en $17.00 pesos a la compra y se vende en $18.83 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 17 de noviembre del 2025.

¿Intercambio de divisas? Si quieres cambiar dinero en el megapuente de México, recuerda que entre todos los bancos, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, pues está abierto de 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche los 365 días del año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DE BITCOIN A XRP: LAS 6 CRIPTOMONEDAS MÁS POPULARES Y SU VALOR EN EL MERCADO

Costo del dólar en Tijuana hoy 17 de noviembre del 2025

Si actualmente te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en los bancos de Tijuana se ubica en un rango de $18.32 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Conoce el precio del dólar canadiense en bancos de México hoy 17 de noviembre

¿Más transacciones? Te recordamos que hoy 17 de noviembre, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.15 pesos la compra y se vende en $13.64 pesos mexicanos en las ventanillas de los bancos durante la apertura de este lunes.

Precio del Bitcoin hoy 17 de noviembre del 2025

El bitcoin cayó el viernes a su nivel más bajo en seis meses, a medida que se profundizaba una venta masiva de activos de riesgo en medio de la disminución de las esperanzas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés estadounidenses en su próxima reunión de política monetaria.

Ante esta situación, el precio de las criptomonedas repunto y se mantiene con fuerza al alza. Este 17 de noviembre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico al alza y actualmente ronda los 93 mil 929 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 1 millón 732 mil 862 pesos.

Costo actualizado del petróleo este lunes 17 de noviembre

Los precios del petróleo bajaron ligeramente el lunes al reanudarse las cargas en el centro de exportación ruso de Novorossiysk tras una suspensión de dos días en el puerto del Mar Negro que había sido afectado por un ataque ucraniano.

Petróleo Brent: 64.34 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 60.01 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 57.32 dólares por barril (Al ser día festivo en México, precio del petróleo se mantiene al cierre de la última cotización)

