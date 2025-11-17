¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? Precio para noviembre 2025; lista de costos
El precio de la canasta básica en México superó los 900 pesos para el mes de noviembre 2025, ¿en qué zonas sale más barato hacer el supermercado?
¡A preparar la cartera! La canasta básica en México registró cambios importantes para el mes de noviembre 2025, por lo que algunos productos podrían verse afectados para el penúltimo mes del año.
Fuerza Informativa Azteca te comparte los precios actualizados para noviembre 2025.
Precio de la canasta básica en México en noviembre 2025
¿Sale caro ir al súper o al mercado? El precio de la canasta básica en México se ubica entre los $916.20 a los $770.40 pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.
Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de suministros está en$1,979.15 pesos, un aumento del $12.79 pesos de agosto a septiembre.
#MañaneraDelPueblo En el monitoreo del programa Quién es Quién en productos de primera necesidad, correspondiente del 3 al 7 de noviembre, Bodega Aurrerá en #TuxtlaGutiérrez registró el precio más accesible de la #canastabásica, con $766.50 pesos. En contraste, Mi Tienda del… pic.twitter.com/bq1ulKX10y— Profeco (@Profeco) November 17, 2025
¿Dónde comprar la canasta básica al mejor precio?
Las entidades con el precio más bajó de la canasta básica son: Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, ubicándose arriba de los $700 pesos.
Mientras que en la Ciudad de México, la compra de productos de la canasta básica en la Central de Abastos alcanza los $820.04 pesos, según datos de la Profeco.
Consejos para ahorrar en la compra de la canasta básica
- Planifica tus compras: Es importante establecer una cantidad máxima para gastar al momento de ir al supermercado, esto ayudará a comprar solo lo necesario.
- Haz una lista: Contar con una lista de los productos que se necesitan, te ayudará a ir por lo que realmente necesitas y no desviarte en el camino y terminar gastando de más; por lo que es importante apegarte a esta.
- Compara precios: Checar los precios de los distintos establecimientos te ayudará a conocer en que supermercados los productos están a un costo más accesible; se recomienda no “casarse” con un solo lugar. No es necesario asistir a cada tienda de tu ciudad, también puedes revisarlo en internet.
- Aprovecha ofertas: A pesar de que los supermercados manejan distintos tipos de ofertas, es importante que solo aprovechas las rebajas del producto que sí utilizaras y que no caducará en un periodo corto de tiempo.