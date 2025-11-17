¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? Precio para noviembre 2025; lista de costos

¡A preparar la cartera! La canasta básica en México registró cambios importantes para el mes de noviembre 2025, por lo que algunos productos podrían verse afectados para el penúltimo mes del año.

Fuerza Informativa Azteca te comparte los precios actualizados para noviembre 2025.

Precio de la canasta básica en México en noviembre 2025

¿Sale caro ir al súper o al mercado? El precio de la canasta básica en México se ubica entre los $916.20 a los $770.40 pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de suministros está en$1,979.15 pesos, un aumento del $12.79 pesos de agosto a septiembre.

#MañaneraDelPueblo En el monitoreo del programa Quién es Quién en productos de primera necesidad, correspondiente del 3 al 7 de noviembre, Bodega Aurrerá en #TuxtlaGutiérrez registró el precio más accesible de la #canastabásica, con $766.50 pesos. En contraste, Mi Tienda del… pic.twitter.com/bq1ulKX10y — Profeco (@Profeco) November 17, 2025

¿Dónde comprar la canasta básica al mejor precio?

Las entidades con el precio más bajó de la canasta básica son: Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, ubicándose arriba de los $700 pesos.

Mientras que en la Ciudad de México, la compra de productos de la canasta básica en la Central de Abastos alcanza los $820.04 pesos, según datos de la Profeco.

Consejos para ahorrar en la compra de la canasta básica