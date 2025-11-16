Precio de la gasolina Magna y Premium HOY: ¿Dónde comprar combustible barato?
¿Buscas buen precio este fin? Conoce cuál es el costo de la gasolina y dónde comprar más barato en el país; así amanece la Magna, Premium y Diésel HOY.
Si buscas gasolina barata y cuidar tu bolsillo en estos días de buen movimiento comercial y ofertas de fin de temporada, aquí puedes revisar el precio del combustible actualizado para saber dónde conviene cargar. Te compartimos el costo real de la Magna y la Premium en tu zona para que compares, verifiques qué estaciones respetan los topes oficiales de Hacienda y la CRE, y tomes una decisión de compra informada que te ayude a ahorrar.
Precio del litro de gasolina en México hoy
- Gasolina Regular: precio por litro: 23.36 pesos
- Precio de gasolina Premium: por litro: 25.82 pesos
- Diésel precio por litro: 26.22 pesos
Precio del gas natural vehicular 16 de noviembre del 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.58 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy domingo 16 de noviembre 2025
- Gasolina Regular: 23.46 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos
- Diésel costo por litro: 26.01 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 16 de noviembre 2025?
- Gasolina Regular: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.28 pesos
- Diésel costo por litro: 25.74 pesos
Costo de la gasolina en Jalisco 16 de novimebre 2025
- Gasolina Regular: 23.88 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.41 pesos
- Diésel costo por litro: 26.25 pesos
Precio de gasolina hoy en Nuevo León
- Gasolina Regular: 23.37 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos
- Diésel costo por litro: 25.94 pesos
Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar está más barata?
El precio de la gasolina para hoy, 16 de noviembre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?
En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.