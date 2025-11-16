Precio de la gasolina Magna y Premium HOY: ¿Dónde comprar combustible barato?

Si buscas gasolina barata y cuidar tu bolsillo en estos días de buen movimiento comercial y ofertas de fin de temporada, aquí puedes revisar el precio del combustible actualizado para saber dónde conviene cargar. Te compartimos el costo real de la Magna y la Premium en tu zona para que compares, verifiques qué estaciones respetan los topes oficiales de Hacienda y la CRE, y tomes una decisión de compra informada que te ayude a ahorrar.

Precio del litro de gasolina en México hoy



Gasolina Regular: precio por litro: 23.36 pesos



Precio de gasolina Premium: por litro: 25.82 pesos



Diésel precio por litro: 26.22 pesos

Precio del gas natural vehicular 16 de noviembre del 2025



Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.58 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy domingo 16 de noviembre 2025



Gasolina Regular: 23.46 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos



Diésel costo por litro: 26.01 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 16 de noviembre 2025?



Gasolina Regular: 23.59 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.28 pesos



Diésel costo por litro: 25.74 pesos

Costo de la gasolina en Jalisco 16 de novimebre 2025



Gasolina Regular: 23.88 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.41 pesos



Diésel costo por litro: 26.25 pesos

Precio de gasolina hoy en Nuevo León



Gasolina Regular: 23.37 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos



Diésel costo por litro: 25.94 pesos

Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar está más barata?

El precio de la gasolina para hoy, 16 de noviembre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.