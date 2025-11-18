Precio del dólar HOY 18 de noviembre: Dólar despierta “bravo” tras el puente revolucionario

Se terminó el puente por la Revolución Mexicana y los mercados financieros nos reciben con noticias intensas. Este martes 18 de noviembre, el dólar estadounidense amaneció fuerte a nivel mundial, tocando su nivel más alto en nueve meses y medio frente al yen japonés.

¿La razón? Los inversionistas están nerviosos por la situación económica de Japón y se mantienen a la expectativa de nuevos datos en Estados Unidos que den pistas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (FED). Aunque las bolsas en Europa y los futuros en EE.UU. van a la baja por preocupaciones sobre el valor de las acciones, el mercado cambiario se mantiene atento a este fortalecimiento del billete verde.

Precio del dólar hoy martes 18 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

Para este regreso a la rutina, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones. Hoy, el precio del dólar en ventanilla se ubica en $17.05 pesos a la compra y se vende en $19.05 pesos.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en su amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este martes:



Euro: Se compra en $20.05 pesos y se vende en $22.55 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.20 pesos y se vende en $13.39 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 18 de noviembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad tiene un valor hoy de $958.00 pesos a la compra y $1,058.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 18 de noviembre?

La debilidad del dólar impulsa a los activos de riesgo. El precio del Bitcoin avanza este viernes y se cotiza alrededor de los 113,500 dólares, equivalentes a aproximadamente 2 millones 115 mil pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este martes 18 de noviembre?

El mercado energético opera con calma tras el fin de semana largo. Los precios del petróleo se mantienen estables y recuperan terreno tras algunas pérdidas iniciales. Los operadores analizan el impacto de las sanciones al petróleo ruso frente a la posibilidad de que sobre oferta el próximo año.

