Obligan a un perrito a beber whisky en Aramberri, Nuevo León; ¿podrían ir a prisión los responsables?

Un video que circula en redes sociales ha desatado indignación en Nuevo León y defensores de los animales, luego de que se observaran a dos sujetos forzando a un perrito a beber whisky, mientras uno de ellos sostiene una botella de Buchanan’s, en Aramberri.

Aunque la grabación dura apenas unos segundos, bastó para que las autoridades estatales tomaran cartas en el asunto, pues no hay manera de pasar por alto este tipo de actos inhumanos.

🐶❌ Un caso de maltrato animal ha causado indignación en Aramberri, Nuevo León, tras difundirse un video donde un perro de raza grande es obligado a ingerir alcohol.





Maltrato animal en Aramberri causa indignación: Video enciende las redes sociales

De acuerdo con los reportes, el clip muestra a un perro de raza grande siendo sujetado por uno de los hombres, mientras otro le abre el hocico para verterle el alcohol.

El tercero, aparentemente, graba el momento entre risas, donde además lo compartió con la descripción: “los perros en Nuevo León toman Buchanan’s”, lo que generó una ola de críticas.

Usuarios en redes sociales exigieron justicia y pidieron la intervención de la Procuraduría Ambiental y de la Secretaría de Medio Ambiente, pues no se trata de un caso aislado.

En semanas recientes se han registrado otros hechos similares en distintos estados, donde jóvenes han sido captados dando bebidas alcohólicas a animales, como si jugar con el bienestar de los animales fuera digno de aplaudirse.

Gobernador de Nuevo León promete sanciones por maltrato animal en Nuevo León

Ante la viralización del caso, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó un video en el que aseguró que habrá todo el peso de la ley contra quienes maltraten animales en la entidad.

“Ya notificamos a Parques y Vida Silvestre y a la nueva División Ambiental para atender inmediatamente el caso, clausurar el negocio y sancionar a los presuntos sujetos que obligaron a un perrito a beber whisky”.

“En Nuevo León se cuida y se respetan a nuestros animales”, expresó el mandatario estatal ante la ola de críticas por el video.

De acuerdo con denuncias difundidas de forma anónima, uno de los involucrados habría sido identificado como Víctor Manueln presunto dueño del perro.

TODO EL PESO DE LA LEY PARA CASTIGAR A QUIEN MALTRATE A LOS ANIMALES DE NUEVO LEÓN.





¿Qué sanciones contempla la ley por maltrato animal en Nuevo León?

El Código Penal del Estado de Nuevo León establece que el maltrato animal puede castigarse con penas de tres días a seis meses de prisión, además de multas económicas altas.

Asimismo, la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado regula estas conductas y promueve programas de educación y prevención.

Este caso se suma al ocurrido hace unas semanas en Chihuahua, donde una estudiante fue grabada emborrachando a una perrita callejera.

Tras difundirse las imágenes, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua decidió expulsarla, asegurando que no se tolerara actos que pongan en peligro la vida de un animal.