Muere Doña Elodia, la abuelita que conmovió a México junto a su esposo tras sobrevivir a las inundaciones en Veracruz

La historia de Doña Elodia Reyes Azuara y su esposo Hilario Reynosa dio la vuelta al país hace poco más de dos semanas, cuando fueron captados abrazados intentando sobrevivir a las inundaciones en Poza Rica, Veracruz. Este lunes 27 de octubre, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de la mujer, quien no logró recuperarse tras el desastre.

De acuerdo con familiares y vecinos, Doña Elodia murió mientras recibía atención médica, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de complicaciones de salud, las cuales pudieron haberse agravado después de haber pasado horas sumergida en el agua durante las lluvias del pasado 10 de octubre.

El rescate de los abuelitos conmovió a todo el país

La pareja de abuelitos fue rescatada por los equipos de emergencia después de permanecer varias horas atrapada en su casa, en la colonia Morelos de Poza Rica, una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del río Cazones.

Las imágenes del rescate circularon rápidamente en redes sociales: ambos abrazados, aferrados uno al otro, esperando la ayuda que finalmente llegó. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y amor inquebrantable, en medio de una de las peores inundaciones registradas en el estado.

De acuerdo con Martha Elena Lira, hija de la pareja, intentaron evacuar cuando sonó la alarma de emergencia a las cinco de la mañana, pero el nivel del agua subió tan rápido que tuvieron que volver a su vivienda. Horas después, los rescatistas lograron llegar hasta ellos y ponerlos a salvo.

Despiden a Doña Elodia en Veracruz; una mujer que inspiró amor y fortaleza

La noticia fue dada a conocer por Alex Cabrera, vecino y amigo de la familia, quien informó que el cuerpo de la señora Elodia sería velado en la colonia Morelos, en la calle Porfirio Díaz, y posteriormente trasladado este martes 28 de octubre hacia Naranjos, su lugar de origen.

Vecinos, familiares y usuarios en redes sociales expresaron su tristeza por la pérdida de esta mujer, cuya historia dejó una huella imborrable en el corazón de miles de personas.