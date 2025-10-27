¡Activan Alerta Amber en Edomex! Buscan a tres adolescentes desaparecidos en calles de Edomex; temen por su seguridad

¡Los buscan con urgencia! Activan Alerta Amber en algunos municipios del Estado de México por la desaparición de las tres adolescentes, Clara Acevedo, Akira Renata y Mildred Renata; temen por su integridad.

Si tienes información que ayude a encontrar a los menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.

Desaparece Clara Acevedo, adolescente de 16 años de edad, en Toluca

Clara Acevedo Campos, joven de 16 años de edad, desapareció desde el pasado 19 de octubre 2025 en calles de Toluca, Estado de México; la última vez que fue vista, la adolescente salía de su casa.

Estas son las características clave para encontrar a la menor de edad:



Mide 1.50 metros, pesa 55 kilogramos.

Tez morena, cara redonda y complexión robusta.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.

Cabello y lacio.

Señas particulares: Tiene una manchas de sol blancas en las mejillas.

Se desconoce cómo vestía.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/U8NhB0KDxF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 27, 2025

Buscan a Akira Renata Espino de 14 años en Cuautitlán Izcalli

Akira Renata Espino Esquivel, adolescente de 14 años de edad, desapareció desde el pasado 23 de octubre 2024 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex; salió de su casa sin decir a donde iba.

Te compartimos las características claves para encontrarla:



1.62 metros, pesa 65 kilogramos

Tez morena, cara alargada y complexión delgada

Ojos medianos y de color café obscuro, boca mediana, labios mediano y nariz achatada.

Cabello negro y lacio; cejas semipobladas.

Señas particulares: Acné en ambos pómulos.

El día de su desaparición, Akira Renata vestía una playera blanca con franjas rojas y azul marino con la leyenda de la escuela, pants azul con franjas rojas y blancas, tenis blancos y una playera azul de manga corta abajo de la playera del uniforme.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/DoVVwuaOCG — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 27, 2025

Buscan a Mildred Renata Salagadomde de 15 años tras desaparición en Melchor Ocampo

Mildred Renata Salgado Loyo, adolescente de 15 años de edad, fue vista por última vez saliendo de su domicilio en Melchor Ocampo, Estado de México; la joven desapareció desde el pasado 22 de octubre 2025.

Te compartimos las características claves para encontrarla. Al parecer, la menor presenta retraso neurológico.

1.58 metros, pes 58 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café obscuro; boca mediana, labios medianos y nariz achatada.

Cabello ondulado y castaño obscuro; cejas semipobladas.

Señas particulares: Cicatriz por herida en el labio superior derecho, cicatriz en el centro de la nuca y un lunar en el abdomen.

El día de su desaparición, Mildred Renata vestía con un pants de algodón blanco, sudadera beige con estampado “Jordan No. 23", tenis de bota color blanco.