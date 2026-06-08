Otro hallazgo de las Guerreras Buscadoras en Sonora: Localizan restos de al menos 9 personas y prendas en seis fosas clandestinas

El colectivo de búsqueda de Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme rastreó, mediante un reporte anónimo, la presencia de restos humanos en un terreno ubicado en el ejido Graciano Sánchez, en el valle de Guaymas, Sonora.

Además de los hallazgos humanos encontrados en el lugar también se dio con una serie de prendas que estaban enterradas en las fosas clandestinas localizadas.

Guerreras Buscadoras dan con el hallazgo de 11 cuerpos

El hallazgo se dio luego de una llamada telefónica anónima que advirtió al colectivo de búsqueda sobre la existencia de víctimas sepultadas en la zona del ejido Graciano Sánchez.

Al acudir al sitio en despoblado, las integrantes de Guerreras Buscadoras confirmaron que el terreno era utilizado como zona de exterminio, contabilizando 6 osamentas esparcidas sobre la superficie del suelo y 5 más enterradas de forma ilegal.

Van 26 víctimas encontradas en la misma zona

Las activistas explicaron que ños resultados se suma a un total de 26 osamentas desenterradas en diferentes ocasiones.

Debido a la constante localización de restos humanos en el perímetro, el colectivo informó que van a seguir programando reastreos en el mismo predio durante las próximas semanas hasta descartar por completo la presencia de más entierros clandestinos.

Guerreras Buscadoras encuentran prendas

Para ayudar a las familias buscadoras a encontrar a sus familiares desaparecidos más rápidamente a reconocer cuerpos, el colectivo difundió imágenes de las prendas encontradas.

En una de las fosas se ubicó un pantalón de mezclilla negro y playera polo azul turquesa. En otra de ellas habían restos con pantalón camuflaje de tipo táctico, sudadera azul rey, tenis negros y una camisa a rayas de colores gris, azul y guinda en talla 38.

También hallaron dos osamentas; una vestía playera Tommy Hilfiger talla XL, pantalón de mezclilla talla 30 y tenis; la segunda víctima llevaba botas de trabajo y sudadera guinda con mangas grises.

Por último, en la fosa 4 se recuperaron restos con zapatos de trabajo negros, pantalón de vestir talla 38x30 y un bóxer de la marca.

🚨 Macabro hallazgo en Guaymas, Sonora



Integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme localizaron seis fosas clandestinas en el ejido Graciano Sánchez, donde fueron encontrados restos de al menos 9 personas.



📍 El descubrimiento se realizó tras una llamada… pic.twitter.com/i6x4w8RkJo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 7, 2026

Autoridades resguardan elementos encontrados

La jornada de búsqueda se llevó a cabo con la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora. Además, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el procesamiento de las fosas, apoyados por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Los familiares pueden solicitar informes en Servicios Periciales de la colonia Centro de Guaymas.