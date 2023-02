¡Se cuelga de tráiler! Chofer derribó los cables en su colonia

Colgada del tráiler, una joven mujer fue llevada cerca de 500 metros por el chofer que huía tras derribar varios cables y mufas en su paso por la colonia Santa Isabel Segunda Etapa en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

El video de Sheila de tan solo 22 años de edad colgada de la puerta del tráiler de una empresa de paquetería se hizo viral y cuenta cómo terminó en esa situación.

Intentó detener al trailero pero se la llevó colgada de la puerta

“Yo me acerqué y me quedé a media calle y le dije es que te acabas de llevar el cable por favor apóyanos, más bien hazte responsable de lo que acabas de hacer y como venía un carro, se me hizo fácil subirme al escalón y pegó el acelerón y me llevó", relató Sheila Olivera.

Aunque Sheila y su hermana aseguran que intentaron levantar los cables con una palanca para evitar la afectación, el trailero aceleró. No es la primera vez que vecinos de la calle Cardenales se ven afectados porque unidad de grandes dimensiones derriba el cableado.

“Ellas le gritaron espéreme, oiga se va a llevar el cable, le vamos ayudar y no a mi me vale y empezó a los gritos. No es la primera vez que nos ha sucedido, ya van como dos o tres ocasiones”, narró Griselda, mamá de Sheila.

Se llevó un gran susto

En un principio la joven estaba molesta, pero terminó asustada, pues aunque le insistía al sujeto que detuviera la unidad, más aceleraba y hasta algunos golpes le propinó.

“Yo le gritaba que me bajara y fue donde me empezó a insultar más y me empezó a golpear, en el video sale donde me va golpeando en la cabeza y me intentaba botar del camión”, explicó Sheila.

Varios vecinos resultaron afectados por el paso de la unidad y algunos intentaron ayudarla.

“Nada más escuchábamos los gritos, no logramos verla. Gritaba que se detuviera”, explicó Porfirio Gutiérrez, vecino de Sheila.

Al percatarse de lo ocurrido, una cuadrilla de trabajadores de Compañía de Servicios Públicos de Agua lograron cerrarle el paso a la unidad para que se detuviera y rescataron a la joven; sin embargo, el trailero huyó.