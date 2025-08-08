VIDEO: Rescatan a turista francés del furioso oleaje de ‘Ivo’ en Puerto Escondido, Oaxaca

Como escena de película, guardavidas salva a un hombre en playa Zicatela, Puerto Escondido, se transformó en un episodio de angustia y tensión. Un turista francés de 19 años estuvo a punto de morir ahogado tras ser arrastrado por el fuerte oleaje que azotó la costa oaxaqueña, como consecuencia de la tormenta tropical ‘Ivo’, que ya deja estragos en el Pacífico mexicano.

El hombre se encontraba nadando cuando una ola de gran tamaño lo empujó mar adentro, alejándolo peligrosamente de la orilla. El incidente, ocurrido este jueves 7 de agosto, fue presenciado por otros visitantes que de inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia.

Guardavidas actuaron a tiempo y evitaron una tragedia en Puerto Escondido

Gracias a la rápida intervención de los guardavidas desplegados en la zona, el turista fue rescatado con vida. De inmediato se le brindó atención médica en la misma playa, sin que presentara lesiones de gravedad, aunque visiblemente afectado por el susto.

En el video se observa como el salvavidas avanza a toda velocidad en una moto acuática para huir de olas de gran tamaño.

Las autoridades locales destacaron la importancia de no ingresar al mar en condiciones de tormenta o mal tiempo, sobre todo en playas como Zicatela, que es reconocida por su fuerte oleaje y corrientes peligrosas, incluso en temporada regular.

Tormenta tropical ‘Ivo’ mantiene en alerta a varias costas del Pacífico

La tormenta tropical ‘Ivo’ se localiza a 190 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 445 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con rachas de hasta 110 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 35 km/h.

Este fenómeno meteorológico ha comenzado a generar lluvias intensas, ráfagas de viento y fuerte oleaje en distintas costas del país, lo que ha provocado la activación de alertas por parte de Protección Civil y Capitanía de Puerto en zonas como Oaxaca, Colima, Jalisco y Guerrero.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos como medida preventiva ante Tormenta Tropical "Ivo".



🌊Océano Pacífico🌊



🚢 - Embarcaciones mayores:

* Oaxaca: Bahías de Huatulco.



⛵ - Embarcaciones menores:

* Oaxaca: Bahías de Huatulco, Puerto Ángel, Puerto Escondido.



🔴Mantenerse… pic.twitter.com/BWMTqulpEt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 7, 2025

Zicatela: una playa hermosa, pero peligrosa

Zicatela es famosa a nivel internacional por su oleaje perfecto para surfistas experimentados, pero también es considerada una de las playas más riesgosas para nadar, sobre todo durante fenómenos naturales como ‘Ivo’. La combinación de corrientes de retorno y oleaje elevado puede ser letal para quienes no conocen bien la playa.

Las autoridades piden a turistas y locales respetar las banderas de advertencia y acatar las indicaciones del personal de salvamento para evitar más incidentes.