Tragedia en el mar: Joven muere ahogado en playa de Mazatlán

Lo que prometía ser un viaje de diversión y alegría en Mazatlán, Sinaloa, terminó en tragedia. La mañana del miércoles 6 de agosto, una familia fue sorprendida por la fuerza del mar, lo que derivó en un operativo de rescate, sin embargo muere ahogado un joven de 18 años, quien fue identificado como Ángel, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aproximadamente a las 7:00 de la mañana se recibió una llamada al 911 alertando sobre turistas que no podían salir del mar. De inmediato, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y de Protección Civil Municipal se movilizaron al lugar para iniciar las labores de auxilio.

Tres personas fueron rescatadas con vida en playa de Mazatlán

Durante las primeras maniobras, los cuerpos de rescate lograron sacar con vida a un hombre y dos menores, identificados como hijos del adulto, quienes fueron puestos a salvo y atendidos en el sitio. La rápida acción permitió que regresaran con su familia sin lesiones de gravedad.

Sin embargo, Ángel, otro miembro del grupo familiar, no fue localizado durante el operativo inicial. Esto provocó que se extendieran las labores de búsqueda, sumándose elementos federales asignados al rescate marino con motos acuáticas y embarcaciones especializadas.

Encuentran e cuerpo del joven un día después

Pese a los esfuerzos continuos durante el miércoles, el joven seguía desaparecido, por lo que se montó una guardia nocturna en la zona. Fue hasta la mañana del jueves 7 de agosto, cerca de las 10:00 horas, cuando rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de Ángel flotando en el mar.

Los restos fueron trasladados para su proceso pericial, posteriormente entregados a una funeraria y, finalmente, a sus familiares, quienes permanecieron en los alrededores durante todo el operativo con la esperanza de encontrarlo con vida.

Este caso ha generado preocupación entre turistas y locales sobre la seguridad en zonas turísticas de Mazatlán, justo ahora que es temporada vacacional y la mayoría de las playas tienen una afluencia mayor, donde muchas veces la fuerza del mar sorprende a los visitantes. Autoridades exhortan a respetar señalamientos, evitar ingresar al mar en condiciones de riesgo y seguir instrucciones del personal de salvamento.