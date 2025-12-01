Conductor alcoholizado provoca accidente y destrozos en casa de Iztapalapa; policías habrían buscado encubrirlo |Mientras Dormía

Mientras Usted Dormía, un aparatoso accidente generó alarma, movilización urgente y caos la madrugada de HOY en Iztapalapa, luego de que una camioneta de lujo terminó impactada contra una vivienda, provocando destrozos y activando una respuesta de emergencia que mantuvo a los vecinos en alerta.

El choque ocurrió en la lateral del Circuito Interior Río Churubusco, donde la unidad, presuntamente conducida por un hombre que ingería bebidas alcohólicas, terminó atravesada en la fachada del domicilio.

Conductor alcoholizado pierde el control en accidente y destroza pared de casa en Iztapalapa

De acuerdo con las primeras versiones, la camioneta circulaba sobre la lateral cuando perdió el control y se estrelló contra la casa ubicada en la colonia Sector Popular. El estruendo fue tan fuerte que los habitantes salieron pensando que algo se había derrumbado: "Cuando oímos el impacto se cimbró la casa; se llevó la fachada”, relató Angélica Guerrero, una de las afectadas.

Al salir, vecinos observaron varias latas de bebidas embriagantes dentro y fuera del vehículo, además de que el conductor habría intentado avanzar unos metros más tras el choque. "Me comentan mis vecinos que la camioneta que chocó está aquí parada unas calles adelante", agregó la afectada.

Denuncian a prsuntos policías corruptos; buscaron encubrir a conductor tras accidente en Iztapalapa

Según su testimonio, la situación escaló cuando policías que acudieron al sitio presuntamente buscaron facilitar la salida del conductor sin presentarlo ante el Ministerio Público.

"La policía no nos quiere apoyar, quieren que el conductor se dé a la fuga o cambiar al responsable para que digan que no venía en estado de ebriedad", denunció.

Aunque no hubo personas lesionadas, los daños a la estructura de la vivienda son considerables. Los propietarios ya levantaron una denuncia y exigieron que tanto el conductor como la aseguradora respondan por los desperfectos ocasionados.

Mientras se desarrollan las investigaciones, los afectados piden que el caso no quede impune y que se revisen los procedimientos de actuación policial para evitar que un accidente como este quede sin consecuencias.