¡Tragedia en CDMX! Matan a balazos a hombre en calles de Av. Circunvalación; fueron 10 disparos

¡Terror en la Ciudad de México! En las primeras horas de este 30 de noviembre 2025, mientras usted dormía, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Emilio Carranza; la víctima recibió al menos 19 disparos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Peluqueros y Av. Circunvalación en la CDMX; se desconoce la identidad de la víctima.

Tras el ataque a balazos, los agresores se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, por lo que se desconoce la identidad y las razón por la que sucedió la agresión.

Autoridades de la CDMX ya comenzaron con las investigaciones correspondientes.

#MientrasDormía | Un hombre murió asesinado de al menos 10 tiros en el cruce de las calles Peluqueros y Av. Circunvalación, en la colonia Emilio Carranza; los agresores huyeron.



Autoridades ya investigan. pic.twitter.com/KpVjAKCtVC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2025

Hombre muere tras chocar contra un camión de transporte público en Tlalpan

En otro punto de la Ciudad de México (CDMX), un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta perdió la vida al estrellarse contra un camión de transporte público en las calles de la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Luis Echeverria y Francisco I. Madero, en la colonia Miguel Hidalgo. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

#MientrasDormía | Un motociclista murió tras chocar contra un camión de transporte público en #Tlalpan.



El hecho tuvo como escenario el cruce de las calles Luis Echeverría y Francisco I. Madero, en la colonia Miguel Hidalgo.



Vía: @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/1raD2Fwa1t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2025

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

¿Qué hacer en caso de un accidente en CDMX?

En caso de presenciar un accidente en calles de la Ciudad de México, se recomienda llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. Te compartimos los pasos para saber cómo actuar en estos casos.



Mantén la calma

No muevas a la víctima a menos que sea sumamente necesario

No le des alimentos o bebidas a la víctima

Espera a los servicios de emergencia.

Llama a los servicios de emergencia, además de proporcionar la ubicación del accidente, Indica el número de vehículos involucrados, Describe el estado de los heridos