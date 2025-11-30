Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Caos o Normalidad: Avance del Metro CDMX EN VIVO y la lista de retrasos en las 12 líneas hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

¿Vas a salir a pasear o de compras? Antes de dejar tu casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este domngo 30 de noviembre.

Notas
Seguridad
Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz
Compartir nota
vagón del Metro CDMX estacionado en andén de estación.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 30 de noviembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

EN VIVO

Problemas en Línea 12

Usuarios reportan retrasos en el paso de trenes en la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac.

Metro CDMXCDMX

Notas