Caos o Normalidad: Avance del Metro CDMX EN VIVO y la lista de retrasos en las 12 líneas hoy, domingo 30 de noviembre de 2025
¿Vas a salir a pasear o de compras? Antes de dejar tu casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este domngo 30 de noviembre.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 30 de noviembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
EN VIVO
Problemas en Línea 12
Usuarios reportan retrasos en el paso de trenes en la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac.
Hola, todo bien con la 12? Va un ratito que no pasa el metro en ninguna dirección— mary soria (@Mary_soria7u7) November 30, 2025