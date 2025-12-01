¡Caos en la capital del país! Marchas en CDMX hoy 1 de diciembre 2025; calles cerradas y alternativas viales
Las manifestaciones y marchas para este lunes 1 de diciembre 2025 podrían afectar la circulación en algunas zonas de la CDMX; conoce las calles cerradas.
¡Atención, capitalinos! Algunas zonas de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 1 de diciembre 2025; te compartimos las calles cerradas y alternativas viales.
Reducción de carriles y calles cerradas en CDMX; zonas afectadas
Reportan la reducción de carriles por obras sobre la Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya en dirección al Sur.
En sentido opuesto, se habilita el modo reversible, se encuentra cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
Alternativas viales por calles cerradas en CDMX
- Av. Observatorio
- Anillo Periférico
- Av. de las Torres
- Cam. Real la Toluca
Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?
¡Toma precauciones! Te compartimos las marchas en CDMX para este 1 de diciembre 2025; conoce las calles afectadas.
Calles afectadas en Coyoacán por marchas
- 10:00 horas - Av. Universidad no. 1738, colonia Santa Catarina.
- 10:00 horas - Av. Niños Héroes no.130, colonia Doctores.
Otras zonas de la CDMX afectadas por manifestantes
- 11:00 horas - Av. Universidad no. 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
- 13:00 horas - Av. Reforma no. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- 14:00 horas - Estación "Candelaria" del Metro CDMX, en Candelaria s/n., colonia Candelaria de los Patos, en la Venustiano Carranza.
Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 01 de diciembre en la Ciudad de México.
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/LOYxzkPNWX
Reducción de un carril en Av. México Coyoacán
Continúa la reducción de un carril a la circulación de la Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.
#PrecauciónVial | Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI. pic.twitter.com/dQCriI45Ei— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 1, 2025
¿Qué autos no circulan hoy 1 de diciembre 2025?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 1 de diciembre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este lunes 1ro de diciembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/7pMAhhtFNs