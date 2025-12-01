¡Caos en la capital del país! Marchas en CDMX hoy 1 de diciembre 2025; calles cerradas y alternativas viales

Reportan la reducción de carriles por obras sobre la Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya en dirección al Sur.

En sentido opuesto, se habilita el modo reversible, se encuentra cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

Alternativas viales por calles cerradas en CDMX

Av. Observatorio

Anillo Periférico

Av. de las Torres

Cam. Real la Toluca