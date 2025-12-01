¿Retrasos en el Metro de la CDMX? Conoce las causas de la marcha lenta y afectaciones HOY 1 de diciembre
Conoce el monitoreo del avance del Metro de la CDMX; recuerda que hoy, al ser inicio de semana, la marcha de los trenes puede ser lenta y presentar retrasos.
Si esta mañana de 1 de diciembre te encontraste con caos y retrasos en el Metro de la CDMX, no eres el único. Usuarios de varias líneas reportaron marcha lenta y tiempos de espera mayores a los habituales, lo que complicó los traslados rumbo al trabajo y a las zonas más concurridas de la capital.
Estos ajustes operativos encendieron dudas entre los pasajeros que buscaban entender qué estaba pasando.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, la marcha lenta en el Metro HOY se debe a principalmente aglomeraciones por hora pico, maniobras de seguridad y revisiones técnicas en distintos tramos, lo que provoca intervalos irregulares entre trenes.
Aunque las autoridades aseguran que el servicio se mantiene en operación, recomiendan a los usuarios prever tiempo extra para evitar contratiempos en sus recorridos.
Usuarios reportan retrasos en LB
Usuarios de la Línea B del Metro reportan esta mañana un servicio especialmente lento y con detenciones prolongadas. Señalan que los trenes permanecen varios minutos en cada estación, lo que complica el ascenso y descenso y provoca que los andenes comiencen a llenarse rápidamente.
También mencionan que algunos convoyes realizan maniobras largas antes de avanzar, lo que incrementa la sensación de retraso.
Ante este panorama, los pasajeros piden agilizar la marcha para evitar que el servicio se vuelva aún más irregular en las horas de mayor afluencia.
Deja de hacer base y ya agiliza el avance de la línea b @MetroCDMX— Xavier Valencia (@Xavi_Or_Vl) December 1, 2025
El Metro informa qué pasa en la L7
En la Línea 7 la marcha es lenta debido al retiro de un tren para revisión; el Metro informó que la circulación se normalizará en breve, por lo que se pide a los usuarios atender las indicaciones del personal
¿Hay afectaciones en LA del Metro?
La Línea A opera sin averías, pero registra alta afluencia por el horario, lo que genera mayor concentración de pasajeros en andenes. El Metro informó que ya se agiliza la circulación de los trenes para normalizar el paso entre estaciones.
Siguen los retrasos en el Metro de la CDMX
Usuarios de la Línea A reportan andenes saturados y esperas prolongadas, especialmente en estaciones como Los Reyes, donde aseguran que el tren tarda varios minutos en llegar mientras del lado contrario el flujo es constante. Esta irregularidad en el servicio ha provocado acumulación de pasajeros desde temprano.
Que pasa en Linea A? 10 minutos esperanfo el metro en los reyes y nada mas no llega y del otro lado el fluyó de trenes es constante— ky :) (@kailani98) December 1, 2025
En cuanto a la Línea 7, las quejas se centraron en detenciones prolongadas en estaciones como Tacuba y Tacubaya. Los usuarios mencionan que los trenes avanzan lentamente y permanecen parados por hasta 10 minutos en cada estación, lo que ocasiona trenes llenos y mayor afluencia en los pasillos.
@MetroCDMX más de 10 min por estación, línea 7 Tacubaya en dirección a Rosario tarda bastante, empieza a llenarse de gente— 🏳️🌈 Fabs 🏳️🌈 (@fab_gaona) December 1, 2025
¿Qué pasa en la L7? El Metro explica los motivos de los retrasos
En la Línea 7 del Metro CDMX el avance comienza a normalizarse luego de que un tren fue retirado para revisión. Tras concluir la maniobra, la marcha de los convoys se agilizó, aunque aún pueden presentarse ligeros retrasos mientras se regula la circulación.
¿Qué pasa en la L3? El Metro de la CDMX informa
En la Línea 3 del Metro CDMX la marcha es lenta porque uno de los trenes tuvo que ser retirado para revisión. Esto reduce la circulación de convoys y provoca retrasos momentáneos.
Las autoridades informaron que el servicio se normalizará en breve y pidieron a los usuarios seguir las indicaciones del personal
Reportan retrasos de hasta 10 minutos en L7 y L3
Usuarios de la Línea 3 y Línea 7 del Metro CDMX reportaron esta mañana recorridos complicados y constantes detenciones. En la L3, varios trenes permanecieron parados por lapsos prolongados en estaciones como Etiopía, Hospital General y la terminal CU, generando incertidumbre entre los pasajeros. Algunos señalaron que los convoys avanzaban con marcha lenta y cortes de energía inesperados.
L3 ya vamos para 10 min en estación hospital general dirección indios, ahora con que mamada van a salir ????— Rafael Mendoza (@Rafalafa7) December 1, 2025
En la L7, los usuarios alertaron sobre olor a quemado y presencia de humo en la zona de Aquiles Serdán, lo que obligó a mantener precaución dentro de los andenes. Las quejas coincidieron en retrasos superiores a lo habitual y falta de información clara.
Hay humo en la linea 7, Aquiles Serdán— Fernanda (@Fer_Loan) December 1, 2025
