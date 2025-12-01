¿Retrasos en el Metro de la CDMX? Conoce las causas de la marcha lenta y afectaciones HOY 1 de diciembre

Si esta mañana de 1 de diciembre te encontraste con caos y retrasos en el Metro de la CDMX, no eres el único. Usuarios de varias líneas reportaron marcha lenta y tiempos de espera mayores a los habituales, lo que complicó los traslados rumbo al trabajo y a las zonas más concurridas de la capital.

Estos ajustes operativos encendieron dudas entre los pasajeros que buscaban entender qué estaba pasando.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, la marcha lenta en el Metro HOY se debe a principalmente aglomeraciones por hora pico, maniobras de seguridad y revisiones técnicas en distintos tramos, lo que provoca intervalos irregulares entre trenes.

Aunque las autoridades aseguran que el servicio se mantiene en operación, recomiendan a los usuarios prever tiempo extra para evitar contratiempos en sus recorridos.

