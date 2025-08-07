Normalista pasará 55 años en la cárcel por matar a golpes a compañero en Edomex

Saúl Adán Barrios Aldana, alias “El Prins” y/o “El Princes”, quien estudiaba en la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, conocida como Escuela Normal de Tenería, en el Estado de México, fue sentenciado por la muerte de un compañero durante una supuesta novatada el 12 de julio de 2024.

El joven fue encontrado responsable del homicidio de un joven de 23 años llamado Bryan Isidro Rivera, hechos registrados al exterior del plantel educativo, donde, en complicidad con tres individuos más, golpearon a la víctima; lesiones que derivaron en su muerte.

“Expresamos, nuestro más profundo pésame a la familia de quién en vida fuera Brayan Isidro Rivera mostrando nuestra solidaridad y apoyo, nos pronunciamos a favor de los derechos humanos, repudiamos todo acto de violencia ante los hechos acontecidos, pondremos todo lo que este de nuestra parte para esclarecer el acto cometido y nos manifestamos a favor de la justicia y el respeto a la vida”, expresaron las autoridades de la Escuela Normal Rural.

¡Tragedia en Tenancingo! FGJEM investiga muerte por presunta novatada de estudiante en Normal Rural de Tenería

Normalista sentenciado deberá pagar multa

El 19 de julio del año pasado, en acción conjunta de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), así como Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), fue detenido Saúl Adán Barrios Aldana, en cumplimiento de orden de aprehensión girada en su contra por los hechos.

Tras ser detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo a disposición de un juez, quien tras proceso legal, le dictó esta sentencia de condena.

En audiencia celebrada en los Juzgados de Tenancingo, el Órgano Jurisdiccional después de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público de la Fiscalía Edoméx, dictó esta condena contra “El Prins” y/o “El Princes”, además fijó multa de 309 mil 424 pesos y la cantidad de 237 mil 768 pesos como reparación del daño.

Detienen a director de Escuela Normal de Tenería por muerte de normalista

Además, por estos hechos, en octubre de 2024, fue detenido Cenobio “N”, alias “El Che”, quien se desempeñaba como director de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” y es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de encubrimiento en el homicidio del normalista Bryan Isidro Rivera.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Tenancingo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el joven ingresó sin signos vitales y presentaba lesiones contusas.

Revelan causa de muerte de estudiante de Normal de Tenería

La Fiscalía informó que la necropsia estableció que la causa de muerte del estudiante fue debido a herniación amigdalina por edema cerebral secundaria a asfixia por compresión toraco abdominal, lo que produjo una alteración en la respiración que interrumpió la oxigenación al cerebro.

El cuerpo presentó múltiples contusiones que en tórax, abdomen y espalda baja (parte media del cuerpo), detalló la institución.

Las investigaciones determinaron que la causa de muerte de Bryan fue asfixia por compresión toracoabdominal, resultado de la agresión en la que Saúl Adán Barrios Aldana, y otros tres individuos participaron.

La víctima fue identificada por sus padres, a quienes les entregaron el cuerpo el pasado 14 de julio y trasladado a Puebla, su entidad de origen.

