¿Cómo operan las “goteras” en CDMX? Madre de una víctima relata la muerte de su hijo

Las “goteras” de la Ciudad de México (CDMX) siguen provocando tragedias en decenas de personas a las que les provocan una sobredosis letal, un modus operandi comprobado por las autoridades y documentado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) desde hace varios meses.

Ahora, una de las madres de las víctimas visitó el estudio de Hechos AM para platicar sobre su caso, uno muy reciente, pues apenas el 23 de marzo, su hijo Daryl Albitos murió a causa de una sustancia que presuntamente fue suministrada por una de estas “goteras” que opera en bares y antros de la CDMX.

¿Qué le pasó a Daryl Albitos, víctima de las “goteras” de CDMX?

De manera concreta, el caso de Daryl Albitos se resume de la siguiente manera: el sábado 23 de marzo, el joven fue envenenado junto a un amigo en un bar de la colonia Roma. En este sitio se presentaban dos mujeres, quienes posteriormente los llevaron a un hotel para robarlos; sin embargo, la dosis de la sustancia suministrada habría sido excesiva y acabó con su vida.

Irene Ávila, mamá de Daryl, habló para Fuerza Informativa Azteca sobre lo sucedido, luego de ver las imágenes que le presentó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX:

“Mi hijo está sentado y de repente se para a bailar (...) Yo siento que le habían puesto algo (a su bebida), pero a mí no me ha dicho nada la Fiscalía. De ahí se los llevan hasta el motel Picasso, ahí me dicen que encontraron las bebidas que ellas mismas pidieron, completamente cerradas... El otro muchacho refiere que él se dio cuenta y empezó a vomitar, pero al salir del baño ya encontró a mi hijo en una cama”, aseguró la madre

¿Quiénes son las “goteras” que envenenan a personas en bares y antros?

De igual forma, Irene aseguró que la Fiscalía ya le confirmó que las responsables ya están identificadas; sin embargo, no les han dado respuesta ni han procedido contra ellas. “Lo único que me han dicho es que sigue la carpeta investigación, que es la mamá y una hija y que ahí tienen las identificaciones”.

Incluso, muestran las imágenes en las que se ve cómo una de ellas sale vestida con la ropa de Daryl. “Se alcanza a ver la cangurera de mi hijo (...) ellas le ofrecen al Didi (taxi por aplicación) la venta de las cadenas de mi hijo y los dos celulares”, sentenció.

#CDMX | Desgraciadamente no es la primera vez que pasa; dentro de la tristeza de perder a Daryl, su madre y hermana buscan #justicia.



La hija de Daryl aún no sabe a detalle lo que sucedió con su padre.



La #entrevista con @_otomartinez, @vaitiaremateos y @Radiohen en @HechosAM.

“Hoy cumple un mes de fallecido mi hijo, y no hay nada. Gracias al reportaje de ayer, la secretaria particular de la Fiscalía me habló para una cita el jueves a las 12, para darme información sobre la carpeta de investigación”

La Fiscalía dice no tener suficientes pruebas para su detención: “me dijeron que no hay resultados porque no hay los químicos para poder descifrar qué le pusieron a mi hijo”, concluyó Irene, respecto a los motivos por los que no pueden proceder contra las presuntas responsables, de quienes tienen fotos y pruebas.

¿Cómo operan las “goteras” y cómo es el “canasteo” en antros?

De manera concreta, Salvador Guerrero Chiprés define al “canasteo” como la inyección de un líquido, puede ser una pastilla o también la combinación de las dos cosas, con el fin de adulterar una bebida. Esto incluso puede aplicarse sobre una botella que se vende como nueva, por lo que resulta extremadamente peligroso para los consumidores.