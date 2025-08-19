Logo InklusionSitio accesible
¿Atrasos en el Metro CDMX? Sigue en vivo el avance de trenes hoy, martes 19 de agosto de 2025

Evita retrasos en tus traslados: revisa en FIA el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX este martes 19 de agosto y planea mejor tu recorrido.

Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz
Tren del Metro CDMX en andén de estación.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes del Metro CDMX, para que puedas tomar precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 19 de agosto de 2025.

Atención: la Línea 1 continúa en trabajos de modernización, por lo que el servicio se presta únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos.

Para acceder a las estaciones cerradas, como Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, las autoridades dispusieron un servicio emergente con autobuses de la RTP.

EN VIVO

Retrasos en Línea B

Usuarios aseguran que el tren se detuvo entre las estaciones Villas y Bosque de Aragón, de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Escaleras apagadas en Línea 7

Las escaleras mecánicas de la estación Polanco, de la Línea 7, en dirección a la terminal El Rosario, llevan al menos dos días apagadas, denuncian usuarios.

