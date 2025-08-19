¿Atrasos en el Metro CDMX? Sigue en vivo el avance de trenes hoy, martes 19 de agosto de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes del Metro CDMX, para que puedas tomar precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 19 de agosto de 2025.

Atención: la Línea 1 continúa en trabajos de modernización, por lo que el servicio se presta únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos.

Para acceder a las estaciones cerradas, como Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, las autoridades dispusieron un servicio emergente con autobuses de la RTP.