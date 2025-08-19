¿Atrasos en el Metro CDMX? Sigue en vivo el avance de trenes hoy, martes 19 de agosto de 2025
Evita retrasos en tus traslados: revisa en FIA el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX este martes 19 de agosto y planea mejor tu recorrido.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes del Metro CDMX, para que puedas tomar precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 19 de agosto de 2025.
Atención: la Línea 1 continúa en trabajos de modernización, por lo que el servicio se presta únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos.
Para acceder a las estaciones cerradas, como Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, las autoridades dispusieron un servicio emergente con autobuses de la RTP.
EN VIVO
Retrasos en Línea B
Usuarios aseguran que el tren se detuvo entre las estaciones Villas y Bosque de Aragón, de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.
Línea B— E.V.R 🇲🇽 (@Enanin_V) August 19, 2025
Nos quedamos parados entre la estación Villas y Bosque de Aragón
Ya podrían avanzar?
Escaleras apagadas en Línea 7
Las escaleras mecánicas de la estación Polanco, de la Línea 7, en dirección a la terminal El Rosario, llevan al menos dos días apagadas, denuncian usuarios.
Línea 7 estación Polanco dirección al rosario, por segundo día no funcionan una de las escaleras eléctricas, no que según son nuevas?? Y no que todos los días a todas horas trabajan @AdrianRubalcava ???? pic.twitter.com/OGse17R97t— Elytzaa (@elytzabom) August 19, 2025