¡Lluvias no ceden! Activan alerta amarilla por caída de granizo hoy 18 de agosto
Las lluvias se asoman en distintos puntos de la CDMX y se recomienda extremar precauciones, principalmente por las constantes inundaciones en el Valle.
Una nueva semana y las lluvias no ceden en México, la tarde de este lunes 18 de agosto distintas zonas de la capital presentan afectaciones por la caída de chubascos.
Recientemente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en al menos 8 alcaldías; se prevé que en las siguientes horas más demarcaciones se sumen.
¿Lluvias al sur de la CDMX?
A través de redes sociales reportan la caída de lluvias al sur de la capital.
Ya se soltó la pinche lluvia al sur de CDMX. Chale. #lluviascdmx #Lluvias— Hugo Iván (@Chofer_de_micro) August 18, 2025
¿Qué alcaldías de CDMX tienen alerta amarillas por lluvias?
En un comunicación Gestión de riesgos informó que son 8 las alcaldías que actualmente tienen alerta por la caída de granizo.
Las alcaldías son : Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco.
Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 18/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/RO9rrnJQ73— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 18, 2025