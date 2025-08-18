¡Lluvias no ceden! Activan alerta amarilla por caída de granizo hoy 18 de agosto

Una nueva semana y las lluvias no ceden en México, la tarde de este lunes 18 de agosto distintas zonas de la capital presentan afectaciones por la caída de chubascos.

Recientemente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en al menos 8 alcaldías; se prevé que en las siguientes horas más demarcaciones se sumen.

