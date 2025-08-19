“El Dedos” y “El Yeye” reciben 11 años de prisión por atentado contra Ciro Gómez Leyva

Un juez federal dictó una nueva sentencia contra dos de los hombres acusados de participar en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva ocurrido en 2022.

Con ello, ya suman once personas condenadas por formar parte de la estructura criminal que planeó y ejecutó el ataque.

Las condenas contra “El Dedos” y “El Yeye”, implicados en caso Ciro Gómez Leyva

Edmundo Perusquía Cabañas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, impuso una pena de 11 años y un mes de prisión a Juan “C”, alias “El Dedos”, y a Israel “J”, conocido como “El Yeye”. Ambos fueron encontrados responsables de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Durante la audiencia pública, los dos imputados se declararon culpables de haber participado en el atentado armado contra el comunicador. La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que presentó pruebas suficientes para acreditar la participación de los acusados.

#FGR obtuvo sentencia de más de 11 años de prisión en contra de Israel “J” y Juan Antonio “C”, por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en perjuicio de un periodista en la… pic.twitter.com/thryAn7JD3 — FGR México (@FGRMexico) August 18, 2025

¿Cuántas sentencias suma el caso Ciro Gómez Leyva?

La FGR informó que con esta resolución ya son once las personas sentenciadas por su vínculo con la organización que intentó asesinar a Gómez Leyva. Entre ellas se encuentra Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias “El Pool”, quien en junio pasado recibió una condena de 12 años de cárcel tras aceptar su responsabilidad en los hechos.

Durante su proceso, “El Pool” señaló directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como quien habría ordenado la agresión.

Atacan a periodista Gómez Leyva: Así fue el día de la agresión

El ataque ocurrió a finales de 2022 en la Ciudad de México. Después de salir de su trabajo, Gómez Leyva fue seguido y agredido a balazos mientras viajaba en su vehículo. El periodista resultó ileso gracias al blindaje de la camioneta.

Aunque la autoridad ha logrado sentencias contra varios integrantes de la red criminal, Gómez Leyva ha insistido en que todavía desconoce con claridad quién ordenó y por qué se intentó acabar con su vida.