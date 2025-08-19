Explosión en departamento Independencia: víctimas enfrentas las noches sin refugio

Tras la explosión ocurrida en el departamento de la Colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), las víctimas enfrentan esta noche una situación complicada, pues el apoyo temporal que les ofrecieron las autoridades por tres noches ya concluyó, varias familias están en la calle.

Familias sin el apoyo de las autoridades tras explosión de un departamento

Muchas de estas personas se encuentran sin un lugar seguro donde pasar la noche, mientras buscan alternativas para resguardarse hasta que se les brinde ayuda adicional.

Durante la tarde, personal de la alcaldía Benito Juárez realizó un peritaje en el domicilio afectado con el objetivo de evaluar los daños y determinar las condiciones de seguridad para regresar al inmueble.

Los funcionarios prometieron que el 20 de agosto volverán al lugar para continuar con la inspección y brindar orientación a los vecinos afectados sobre los siguientes pasos a seguir.

Esta noche, los afectados de la #explosión en el inmueble de la colonia Independencia que quedaron #damnificados buscarán donde dormir, debido a que ya finalizó el apoyo de 3 noches que les brindaron autoridades.



La tarde de este lunes personal de la alcaldía Benito Juárez… pic.twitter.com/VvZvJkHWzp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2025

La situación ha generado preocupación entre los damnificados, quienes dependen de la asistencia gubernamental y de la solidaridad de la comunidad para cubrir sus necesidades básicas mientras se resuelve su situación habitacional.

Además del alojamiento temporal, los afectados requieren apoyo con alimentos, ropa y atención emocional, ya que la experiencia de vivir una explosión y perder sus hogares representa un impacto significativo en sus vidas.

¿Cómo fue la explosión en el departamento en la Benito Juárez?

El pasado 15 de agosto, una explosión por acumulación de gas destruyó un departamento y dejó un saldo inicial de seis personas lesionadas la mañana de este viernes en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez, lo que provocó la evacuación total de las 32 familias que habitan en el edificio.

Vecinos de la zona vivieron minutos de terror tras el fuerte estruendo que se originó en un departamento del primer nivel. La onda expansiva causó daños significativos no solo en el punto de origen, sino en varias viviendas aledañas.

El jefe de los Bomberos de la Ciudad de México, conocido como Jefe Vulcano Cova, informó desde el lugar que, además del departamento destruido, cuatro viviendas más resultaron con afectaciones estructurales y otras dos presentaron daños en ventanas. Todo esto alrededor de las 6:30 de la mañana.