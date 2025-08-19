Logo InklusionSitio accesible
Intoxicada y fuera de control: detienen joven por lastimar a su hijo recién nacido en Álvaro Obregón

Una joven de 19 años, presuntamente intoxicada, fue detenida en Álvaro Obregón tras el ataque a su bebé recién nacido; el menor quedó bajo resguardo oficial.

Escrito por: Alejandra Gómez
La reacción de los policías capitalinos evitó una tragedia en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX), luego de que monitoristas de videovigilancia detectaran a un recién nacido en riesgo por el ataque de su propia madre; la joven fue detenida.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a una joven de 19 años, aparentemente intoxicada, quien había lesionado a su bebé de apenas 25 días de nacido. Los oficiales lograron resguardar al pequeño y ponerlo a salvo.

La presunta agresora fue detenida y presentada ante el Ministerio Público de la fiscalía especializada en delitos contra menores, donde se definirá su situación jurídica.

Mientras tanto, el recién nacido permanece bajo la protección de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento a su estado de salud y seguridad.

