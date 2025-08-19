Intoxicada y fuera de control: detienen joven por lastimar a su hijo recién nacido en Álvaro Obregón

La reacción de los policías capitalinos evitó una tragedia en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX), luego de que monitoristas de videovigilancia detectaran a un recién nacido en riesgo por el ataque de su propia madre; la joven fue detenida.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a una joven de 19 años, aparentemente intoxicada, quien había lesionado a su bebé de apenas 25 días de nacido . Los oficiales lograron resguardar al pequeño y ponerlo a salvo.

Por agredir a un bebé de solo 25 días de nacido, una #mujer fue detenida en calles de la alcaldía Álvaro Obregón de la #CDMX



La presunta agresora, posiblemente intoxicada, fue llevada ante el #MinisterioPúblico en la fiscalía especializada en delitos contra menores.



El pequeño…

La presunta agresora fue detenida y presentada ante el Ministerio Público de la fiscalía especializada en delitos contra menores, donde se definirá su situación jurídica.

Mientras tanto, el recién nacido permanece bajo la protección de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento a su estado de salud y seguridad.