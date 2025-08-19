Marchas CDMX que afectarán las calles de la capital hoy 19 de agosto 2025

La capital del país se prepara para una jornada de intensa actividad, con diversas manifestaciones y eventos programados para este martes. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los habitantes de la metrópoli deberán tomar precauciones ante una serie de eventos que incluyen marchas, concentraciones, rodadas y actividades recreativas. Te actualizamos sobre marchas CDMX hoy 19 de agosto 2025.

Para el día de hoy, las autoridades han registrado un total de 28 eventos en diferentes puntos de la Ciudad de México. Entre estos destacan una marcha, ocho concentraciones, una rodada de motociclistas, siete rodadas de ciclistas y once eventos de esparcimiento. Este considerable número de actividades podría afectar el tránsito en distintas zonas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones en sus recorridos.