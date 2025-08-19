Marchas CDMX que afectarán las calles de la capital hoy 19 de agosto 2025
Llega a tiempo a tus actividades hoy 19 de agosto 2025, consulta nuestras actualizaciones sobre marchas CDMX, bloqueos y concentraciones que afectan la ciudad.
La capital del país se prepara para una jornada de intensa actividad, con diversas manifestaciones y eventos programados para este martes. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los habitantes de la metrópoli deberán tomar precauciones ante una serie de eventos que incluyen marchas, concentraciones, rodadas y actividades recreativas. Te actualizamos sobre marchas CDMX hoy 19 de agosto 2025.
Para el día de hoy, las autoridades han registrado un total de 28 eventos en diferentes puntos de la Ciudad de México. Entre estos destacan una marcha, ocho concentraciones, una rodada de motociclistas, siete rodadas de ciclistas y once eventos de esparcimiento. Este considerable número de actividades podría afectar el tránsito en distintas zonas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones en sus recorridos.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 19 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 19, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/MrDEtsP71R
Rodadas CDMX
Además de estas protestas, se han registrado diversas rodadas. El grupo Jales Tepito Morelos realizará una rodada de motociclistas que saldrá de las calles Matamoros y Parcialidad, en la colonia Morelos, aunque su destino aún no ha sido especificado.
Por su parte, los ciclistas de ‘Amigos en Bici’ partirán a las 21:00 horas del Parque Hundido, en Benito Juárez, con dirección al Lienzo Charro de la Villa, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Ante la variedad de eventos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace un llamado a la población a informarse sobre los detalles de cada movilización para así evitar contratiempos en sus trayectos.
Concentraciones en CDMX hoy
En el mismo centro de la ciudad, se espera una concentración a las 11:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miembros de la Resistencia Civil Activa y Pacífica se reunirán en este punto para exigir la anulación del proceso electoral que, el 1 de junio de 2025, designó a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Marchas CDMX HOY 19 de agosto 2025
La única marcha prevista para la jornada comenzará a las 14:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc. La organización no gubernamental Mi Valedor ha convocado a esta movilización, que partirá de la estación Doctores de la Línea 8 del Metro y se dirigirá hacia el Jardín de Santiago, en la colonia Tlatelolco. El objetivo de la marcha es conmemorar el “Día Internacional de Luchas de las Personas en Situación de Calle” y se llevará a cabo en el marco de la inauguración de una exposición fotográfica.