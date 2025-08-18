Se desata balacera en calles de la colonia Doctores; hay un muerto

La noche de este domingo se registró una balacera hoy que dejó al menos una persona muerta en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Primeros reportes indican que el incidente ocurrió en las inmediaciones de un establecimiento conocido como cheleria ubicada en las calles de Doctor Rafael Norma y Doctor Márquez.

Una #balacera dejó un saldo de una persona sin vida en Dr. Rafael Norma esquina con Dr. Márquez en la colonia Doctoreshttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/55NWG3Eiia — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2025

Hasta el momento se conoce que quien perdió la vida fue una mujer, cuya edad se desconoce.

Hasta el lugar, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona en espera de la llegada de servicios periciales.

Colonia Doctores, de las colonias conocidas por problemas de seguridad

Esta colonia de la alcaldía Cuauhtémoc es conocida por presentar problemas de delincuencia, especialmente relacionados con el robo de autopartes y ciertas actividades antisociales en algunas calles. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han implementado diversos operativos para mejorar la situación.