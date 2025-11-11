Cae la “reina del Bitcoin”: condenan a mujer detrás de un fraude millonario que sacude a Reino Unido y China

¿Fraude con Bitcoin? La justicia británica condenó a 11 años y medio de prisión a Qian Zhimin, una mujer china de 47 años, considerada “la cerebro” de una red piramidal masiva en su país, debido a un fraude millonario que culminó en “lavar” miles de millones de dólares en criptomonedas.

Durante el juicio en la Corte de la Corona de Southwark, la jueza Sally-Ann Hales la calificó como “la arquitecta del delito, motivada por la codicia pura”; de hecho, Qian rompió en llanto al escuchar la sentencia.

Reina del Bitcoin: ¿de qué se le acusa a Qian Zhimin?

Qian se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en septiembre, luego de una extensa investigación de la Policía Metropolitana de Londres, que logró incautar más de 61 mil bitcoins, actualmente valorados en más de 6 mil millones de dólares. Se trata de una de las mayores confiscaciones de criptomonedas en la historia.

De acuerdo con la fiscalía, entre 2014 y 2017, Qian dirigió un fraude de inversión tipo “Ponzi” en China que atrajo a más de 128 mil inversionistas, además de que recaudó cerca de 40 mil millones de yuanes (unos 5.6 mil millones de dólares). De esa cantidad, más de 6 mil millones fueron desviados hacia cuentas controladas por Qian y sus socios.

¿Cómo logró escapar de China?

Cuando las autoridades chinas desmantelaron la operación y condenaron a más de 80 implicados, Qian huyó del país.

De acuerdo con los fiscales, su ruta de escape pasó por Myanmar, Tailandia, Laos y Malasia, hasta llegar a Londres usando un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, un pequeño país del Caribe conocido por otorgar ciudadanía a cambio de inversiones.

Una vez en Reino Unido, Qian intentó convertir sus bitcoins ilícitos en dinero en efectivo, lo que encendió las alarmas de las autoridades financieras.

Un caso que sacude al mundo de las criptomonedas

Durante su defensa, Qian aseguró ser víctima de una “represión del gobierno chino contra empresarios exitosos del mundo cripto”.

Sin embargo, la jueza Hales desestimó ese argumento, además de que destacó que las pruebas demostraban un patrón sistemático de fraude, evasión y lavado internacional.

La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) catalogó el caso como “histórico”, tanto por el monto de la incautación como por la complejidad de la operación financiera global.

¿Qué es una inversión tipo "Ponzi"?

Expertos señalan que una inversión tipo "Ponzi" es un fraude financiero en el que los primeros inversores son pagados con el dinero de los nuevos inversores, en lugar de con ganancias legítimas. Cabe decir que este tipo de esquema promete altos rendimientos con poco o ningún riesgo, pero en realidad no existe un negocio real o la idea es una fachada para desviar fondos.

Este fraude colapsa cuando no hay suficientes nuevos inversores para pagar a los anteriores, lo que resulta en que la mayoría de los participantes pierdan todo su dinero. La sentencia contra Qian Zhimin vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema financiero digital y plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos fraudes similares podrían estar ocultos tras el anonimato de las criptomonedas?

