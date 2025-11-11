Guatemala declara guerra a las pandillas: Ley aprobada permite catalogar a maras como terroristas

En un paso significativo para la seguridad nacional, Guatemala está lista para declarar oficialmente como terroristas a las pandillas que operan en su territorio. Esta medida histórica es posible a la aprobación de una nueva ley por parte del Congreso de la República, misma que ya cuenta con el aval y la firma del presidente Bernardo Arévalo.

La legislación apunta directamente contra estructuras criminales como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo sus diferentes clicas y subgrupos.

La entrada en vigencia de esta normativa busca cambiar la estrategia de combate a estos grupos, equiparando sus acciones con el terrorismo.

📄 La #LeyAntipandillas castiga con penas severas a quienes recluten a menores de edad en las maras.



¡La seguridad de los guatemaltecos es prioridad!



— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 11, 2025

Puntos clave de la nueva ley

La ley aprobada incluye varios ejes que buscan impactar directamente en la operación y en el sistema de justicia aplicable a los pandilleros. Los puntos más destacados son:



Creación de base de datos: Se establecerá una base de datos exhaustiva de todos los reclusos país .



Se establecerá una de todos los . Cárcel de máxima seguridad: La ley contempla la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad . La ubicación para este centro penal ya ha sido determinada en un departamento específico de Guatemala.



La ley contempla la . La ubicación para este centro penal ya ha sido determinada en un departamento específico de Guatemala. Juicios en salas de alto riesgo: Los pandilleros serán juzgados en una Sala de Alto Riesgo , reconociendo la seriedad y el peligro que representan para el sistema judicial



Los serán juzgados en una , reconociendo la seriedad y el peligro que representan para el Aumento de penas: Se endurecen las penas 14 a 18 años de prisión .



Se endurecen las . Sanciones económicas: Se imponen multas 100 mil y 140 mil quetzales (aproximadamente 12 mil 800 a 18 mil dólares, según la conversión actual).

📄El @DiariodeCA publicó este día el Decreto 11-2025, Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.



— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 10, 2025

Triunfo ante el crimen organizado

Estos puntos ya están incluidos en la ley y, con la aprobación del Presidente Arévalo, la normativa está próxima a entrar en vigencia, marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado y la violencia vivida desde hace muchos años en Guatemala.

Este decreto se estaría publicando este 10 de noviembre y legisladores declaran que "el propósito es fortalecer la legislación contra estos grupos criminales que durante años le han robado la paz, la vida y el patrimonio de los guatemaltecos".