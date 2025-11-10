Asesina a su tía y lo descubren en el momento exacto: vecinos alertaron por los gritos

Una madrugada de horror estremeció a los vecinos de Ñuñoa en Chile. En un departamento de la calle Fidias, una mujer fue brutalmente asesinada por su propio sobrino. Los gritos de auxilio alertaron a los residentes, quienes llamaron desesperados a la policía.

Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron una escena de violencia y al agresor aún dentro del domicilio, siendo detenido en el acto.

Tía es asesinada por su sobrino en Chile

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió pasadas las 4:00 de la mañana, cuando vecinos alertaron sobre gritos de auxilio provenientes del inmueble.

Ante la denuncia, personal policial acudió al sitio y, al no obtener respuesta, forzó la entrada al departamento. En el lugar encontraron a una mujer sin vida y al presunto responsable aún dentro del domicilio.

Detención en flagrancia y primeras diligencias: El caso que estremece en Chile

El teniente coronel Pablo Olguín, de Carabineros, confirmó que los uniformados lograron detener en flagrancia al sobrino de la víctima, un hombre adulto que fue trasladado de inmediato a una unidad policial.

“Personal policial logra la detención de un hombre adulto por el delito de homicidio. La víctima sería la tía del victimario, motivo por el cual es detenido y puesto a disposición de la Fiscalía”, señaló el funcionario.

Mientras la PDI asumió la investigación, Carabineros mantuvo resguardado el sitio del suceso hasta la llegada del personal especializado de la Brigada de Homicidios, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

Fiscalía investiga posible contexto de violencia intrafamiliar

La fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, Andrea Contreras, se trasladó al lugar y confirmó que se trata de un homicidio en contexto de violencia de género e intrafamiliar. Según explicó, el hecho ocurrió tras un altercado entre el agresor y su tía.

Además, precisó que el detenido mantenía dos denuncias previas por violencia intrafamiliar, aunque estas estaban relacionadas con su madre y no con la víctima.

En el domicilio se hallaron diversos objetos que están siendo periciados por la policía civil, entre ellos elementos que podrían estar vinculados al consumo de drogas.

El Ministerio Público prepara la formalización del sobrino acusado de homicidio

El Ministerio Público informó que el imputado pasará a control de detención y formalización durante la tarde de este lunes, mientras la PDI continúa con las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y determinar si existieron antecedentes previos de amenazas o conflictos familiares.

El homicidio ha generado conmoción entre los vecinos de Ñuñoa, quienes describieron a la víctima como una mujer tranquila y solidaria. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de violencia intrafamiliar antes de que ocurra una tragedia.