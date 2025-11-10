Joven apuñaló a su hermano de 2 años en EU; alega que oyó voces

En un suceso que conmociona a Nueva Jersey, en Estados Unidos, una joven de 20 años fue arrestada tras apuñalar a su hermano de tan solo 2 años en el pecho. Según la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, el incidente ocurrió el sábado 1 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 14:30 horas, después de que la policía respondiera a una llamada de emergencia.

"Sacrificio humano” y voces: El detalle perturbador del informe policial sobre la motivación de la agresora

Marlene Rodríguez, de 20 años de edad, fue detenida sin incidentes y permanece en la cárcel del Condado de Ocean. La joven enfrenta cargos de intento de asesinato, posesión ilegal de arma, posesión de arma para un propósito ilegal y poner en peligro el bienestar de un niño. Los detalles revelan que, antes de la agresión, Rodríguez mencionó voces que le indicaban apuñalar a su hermano y habló de sacrificio humano, según el informe policial.

El niño fue trasladado de urgencia al Jersey Shore University Medical Center, donde actualmente se encuentra en condición estable. Las autoridades mantienen una investigación activa para esclarecer el motivo y las circunstancias de este lamentable evento.

Cargos Judiciales: Marlene Rodriguez enfrenta intento de asesinato y riesgo a menor, sin derecho a fianza

El fiscal del condado, Bradley D. Billhimer, confirmó que los cargos contra Marlene Rodríguez incluyen intento de asesinato y varios delitos relacionados con armas, además de poner en riesgo la vida del menor, los cuales no ameritan derecho a fianza. No se ha confirmado si la acusada ha contratado defensa legal.

Estado del menor: El niño apuñalado permanece estable en el Jersey Shore University Medical Center

El niño apuñalado fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital local donde permanece estable. Las autoridades no han informado sobre su pronóstico a largo plazo.

Las fuerzas policiales continúan investigando la causa detrás del ataque, por lo cual analizan las declaraciones de la acusada y las circunstancias que rodearon el suceso para determinar responsabilidades y medidas legales adicionales.

