VIDEO: Impactante accidente en Colombia: taxista ebrio arrolla a 11 personas, familia pide evitar su liberación

Un taxista ebrio atropelló a 11 personas el pasado sábado 8 de noviembre de 2025 cerca de las ocho de la noche en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, en Colombia. El incidente ocurrió mientras vecinos estaban reunidos en la calle, pero en solo cuatro segundos la vida de una familia cambió radicalmente.

Detalles del Horror: Estefanía con pelvis destruida y Martín con lesiones en costillas y cadera

Dos menores de edad, Martín y Estefanía Torres, de 7 y 15 años respectivamente, son las víctimas más afectadas. Ambos se encuentran hospitalizados, luchando entre la vida y la muerte. Estefanía presenta muerte cerebral, según reportaron sus médicos. Su prima detalló:

“Carol Estefanía sufrió lesiones muy fuertes, a ella por el golpe quedó cruzada entre dos motos y por el impacto le destruyó la pelvis, está totalmente fracturada, sus costillas le perforaron sus pulmones causándole una hemorragia”,

Martín registra una leve respuesta neuronal, pero su pronóstico sigue siendo crítico, ya que tiene lesiones en las costillas, la cadera y en las rodillas. “Aunque tiene indicios de actividad neuronal, los neurólogos dicen que es muy probable que también tenga muerte cerebral”, añadió la prima del menor.

⚠ADVERTENCIA DE IMÁGENES ⚠ 🚨 Horror en Bogotá 🚨 Un taxista en presunto estado de ebriedad atropelló a 11 personas —entre ellas un bebé de cuatro meses— en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, Bogotá. Dos menores ya fueron declarados con muerte cerebral 😢 pic.twitter.com/7MNgHocONe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2025

El miedo a la impunidad: Familiares temen que el taxista quede libre con cargos de lesiones personales

En total, cinco miembros de una misma familia resultaron afectados, incluidos los dos menores y una hermana que ya salió del peligro. También hubo afectados entre vecinos de una peluquería contra la que terminó impactando el taxi.

"Jessica también sufrió lesiones personales muy fuertes en su cadera, sus piernas están rotas y el tabique, ella está en el norte y estamos esperando que entre a cirugía, (en el accidente) estaba su esposo, que fue el que menos sufrió el impacto."

Un bebé de 4 meses que estaba en la peluquería salió ileso.

Un llamado a la fe: La madre de las víctimas pide orar por la mejoría de sus hijos

La familia expresó su preocupación por la posibilidad de que el taxista quede libre en 36 horas simplemente porque recibiría cargo de lesiones personales, “lo cual a nosotros nos preocupa mucho, porque el estado de salud de mis primos es demasiado grave y lo único que nosotros queremos es que no salga”, señaló la prima de los menores hospitalizados.

Sin embargo, pidieron a la comunidad no atacar al conductor y confiar en la justicia. La madre de los menores pidió hacer una velación afuera del hospital para orar por la mejoría de los dos niños hospitalizados.