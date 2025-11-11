Una mujer de 62 años, Marta Elizabeth Maidana de Martínez, fue detenida por un grave error de la fiscalía de Paraguay que la acusó equivocadamente por una invasión a un inmueble, delito atribuido a otra persona con un nombre muy parecido. Este lamentable incidente expuso a Marta a una situación angustiante y vulnerable, luego de presentarse para renovar su cédula de identidad en San Lorenzo.

En junio de 2025 su identificación oficial venció, tras lo cual acudió a renovarlo, pero una oficial le informó que debía quedar detenida por estar declarada “en rebeldía”, debido a una imputación relacionada con un caso de 2021. A pesar de que Marta negó cualquier participación, la arrestaron y la llevaron esposada a la comisaría primera de San Lorenzo.

La humillación de la injusticia: Docente, jubilada y esposa de enfermo, detenida un día por crimen ajeno

Marta expresó su calvario: “Para mí fue una pesadilla. A mis 63 años, soy química industrial, docente, jubilada. Tengo mi marido enfermo y encima me imputan”, mencionó.

Añadió que tuvo que pasar la noche detenida en la comisaría y al día siguiente la despertaron a las 5:00 de la mañana para trasladarla a otra comisaría y después a una instalación de la fiscalía.

“Ahí el juez se disculpó por todo lo que había pasado, porque mi caso era rebeldía y yo nunca me llegó a mí ninguna notificación, ni nada. (Alegan que) Yo nunca me presenté. ¿Cómo me iba a presentar si a mí nunca me llegó nada?”, aseveró.

Disculpa judicial: El Juez ordena la libertad de Marta tras reconocer el error y las diferencias de identidad

En el juzgado, el juez reconoció el error y pidió disculpas a Marta. La causa fue una imputación que realizó la fiscal Noelia Soto sin confirmar la identidad, acusándola junto a otra mujer con un nombre similar.

El nombre de la verdadera acusada es Marta Elizabeth Maidana, mientras que la mujer detenida erróneamente es Marta Elizabeth Maidana de Martínez. Este no se trata de un caso de homonimia, es decir, de nombres iguales, ya que incluso el número de su cédula de identidad es distinto.

Tras detectar el error, el juez Deris Duarte decretó la libertad de Marta, después de haber estado un día detenida y arrestada por un crimen que no cometió y que jamás le notificaron que era investigada.

