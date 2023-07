Condenan senadores uso de boyas cortantes en río Bravo

La comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado condenó la violencia y los tratos inhumanos en contra de los migrantes que llegan a la frontera con Texas, Estados Unidos. La senadora Bertha Alicia Caraveo recriminó que en la ciudad fronteriza de Eagle Pass se instaló un muro flotante en el río Bravo, constituido por boyas revestidas de púas con el objeto de detener el flujo de personas.

“La instalación de este muro flotante sobre el río Bravo comenzó el pasado 7 de julio, ante el elevado cruce de personas migrantes y por instrucción del gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, donde las enormes boyas naranjas fueron trasladadas hasta la ciudad fronteriza de Eagle Pass en el estado norteamericano de Texas. Durante esta semana se ha llevado a cabo la colocación de dichas boyas las cuales están en la superficie del río conectadas a mayas que se extienden por 305 metros en la zona central del Río”, denunció la senadora.

Caraveo también expuso que las boyas cuentan con casi un metro de diámetro y un revestimiento de púas bajo el argumento del estado de Texas de implementar las medidas necesarias para frenar el flujo de personas que ingresan de manera ilegal a dicho estado.

Destaca legisladora envío de notas diplomáticas de SRE que denuncian el hecho

La legisladora enumeró reveló que la cancillería mexicana ha enviado notas diplomáticas e incluso la embajada de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma analiza la posibilidad de demandar al gobierno estadounidense. Mientras que el lunes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Texas por utilizar el muro flotante, por lo que solicitó un orden judicial para impedir que dejas construyan barreras adicionales en el Río Bravo.

“La comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República tiene que formular una postura firme y crítica ante esta medida unilateral y violatoria de los Derechos Humanos implementada por el gobernador republicano. Tenemos la responsabilidad de defender y proteger los derechos de todas las personas migrantes así como de exigir que se respeten los tratados firmados por nuestro país”, abundó Caraveo.

Por su parte el doctor Luis Ernesto Orozco, académico de la Universidad de Ciudad Juárez, afirmó que estas boyas no solamente funcionan como un elemento disuasorio sino como una trampa mortal.

“La colocación de las boyas por parte del gobierno de Texas, que además están habilitadas con elementos punzocortantes, básicamente yo las califico de trampas de caza humana. No son otra cosa (…) Son mortales y son para disuadir. Este elemento de disuasión no es nuevo en la política de los Estados Unidos, desde mediados de los 90s con el presidente Bill Clinton inició una política ,que sigue vigente todavía, que es la de prevención por medio de la disuasión. Entonces es fortificar básicamente los cruces legales o los cruces posiblemente ilegales donde se acerca de poblaciones tanto norteamericanas como mexicanas con la finalidad de rechazar y mandar a los migrantes hacia zonas donde hay un alto riesgo de perder la vida. Entonces en la lógica de ellos eso va a disuadir a los migrantes de pasar lo que por supuesto No sucede”, recalcó el experto en temas migratorios.

Por su parte la senadora Nestora Salgado se pronunció por la protección de los Derechos Humanos y buscar implementar una política pública de migración ordenada ya que la migración no se va a detener.

“Este gobernador, yo lo único que creo es que debe dejar de utilizar a los migrantes como un botín político porque cada vez que va a haber elecciones siempre hay algo en contra de los migrantes. Y eso debe de parar por razones políticas. Yo solamente quiero que el día que el señor gobernador llegue a comer con su familia a un restaurante en los Estados Unidos que se fije en la cocina, que se fije en las personas que le sirven la mesa, ¿Por cuantos migrantes ha pasado la comida que se va a comer? ¿Por cuántos migrantes ha pasado todo lo que él tiene a su alrededor, las construcciones y todo lo que hay en Estados Unidos? ¿Por manos de cuántos migrantes pasan? ¿Qué harían sin los migrantes?”, ahondó la morenista.