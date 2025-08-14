Personal de INVEA suspende actividades en Plaza Mítikah, tras accidente en elevador

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mítikah mientras se llevan a cabo las investigaciones tras el accidente en elevador.

Esta plaza permanecerá cerrada y bajo resguardo, luego de que un elevador presentará una falla que derivó en un accidente, las autoridades realizarán las supervisiones correspondientes para determinar las causas.

Personal del INVEA adscrito a la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mítikah. Se continuará en la supervisión del lugar. pic.twitter.com/NWDU8bd4zY — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Accidente en elevador de Plaza Mítikah

Al interior del centro comercial Plaza Mitikah el pasado martes 12 de agosto de 2025, uno de sus elevadores sufrió un movimiento repentino, que dejó a dos personas lesionadas.

Lo sucedido, tuvo lugar en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, dejando como saldo, dos personas con diferentes lesiones. Momentos después dieron a conocer el video en donde se observa el momento de angustia que vivieron las personas afectadas dentro del elevador.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la alcaldía Benito Juárez, informó que las dos personas lesionadas ya están siendo atendidas por personal de Protección Civil.

9) El descenso finaliza con un golpe que ocasiona que el señor de gorra vaya al suelo y mi madre se recargue hacia el barandal sin caer totalmente al piso. (Se clava el barandal en la espalda). Eso es lo que se percibe en esta parte del video que compartió @pasotti_ pic.twitter.com/eHFHctjFDr — Arturo GM (@ArturoMarin_21) August 13, 2025

Además, las autoridades indicaron que, antes de la caída, el elevador registró tres paradas bruscas que habrían provocado las lesiones.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a dos personas, un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad, con lesiones en cabeza y cervicales.

¿Qué paso con la plaza después del accidente del elevador?

Por medio de un comunicado oficial, la administración de la plaza aclaró que, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se confirmó que no ocurrió un desplome del elevador, como se había especulado en redes sociales.

Según el documento, los usuarios que se encontraban dentro pudieron salir por sus propios medios y, en todo momento, su integridad física estuvo a salvo.

El centro comercial enfatizó que la atención inmediata de las personas involucradas fue la principal prioridad. Por ello, fueron trasladadas a un hospital cercano para una revisión médica completa, con el fin de descartar cualquier posible lesión.

Sin embargo, personal del INVEA adscrito a la alcaldía Benito Juárez, suspende actividades en Plaza Mítikah, para continuar con la supervisión del lugar.