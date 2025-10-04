¡Me mordió! VIDEO: escándalo en Tlalnepantla entre conductor y agente de tránsito

Un pleito entre un automovilista y una oficial de tránsito en Tlalnepantla, Estado de México, desató una gran polémica en las redes sociales, después de que se difundiera un video donde la agente muerde en el brazo al conductor en medio de un forcejeo. El hecho, ocurrido durante una infracción vial, que hizo viral en cuestión de horas.

VIDEO muestra pelea entre conductor y oficial de tránsito en Tlalnepantla

En las imágenes, que fueron captadas por testigos, se observa cómo el conductor, vestido con playera blanca, intenta recuperar su licencia de conducir, la cual había sido retenida por la oficial de tránsito, luego de cometer una infracción. Según se aprecia, el hombre mete la mano en el pantalón de la agente para sacar el documento, momento en que ella reacciona mordiéndolo con fuerza en el brazo. El forcejeo continúa varios segundos; la camiseta del conductor termina rota y en su brazo se nota una marca visible de mordida.

#Edomex | Oficial de Tránsito muerde a conductor en Tlalnepantla



Un automovilista fue agredido y mordido por una oficial de Tránsito en #Tlalnepantla tras ser infraccionado. Un video grabado por testigos muestra el forcejeo: el hombre metió la mano al pantalón de la oficial… pic.twitter.com/63r3oMtA96 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2025

Policía vs. conductor en Tlalnepantla: ambas partes se acusan tras el incidente

La oficial de tránsito afirmó que el automovilista intentó llevarse también las llaves de su motocicleta, lo que habría provocado su reacción. Por su parte, el conductor aseguró ser víctima de agresión y abuso de autoridad, por lo que acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia, para el deslinde de responsabilidades.

No obstante, la propia agente también interpuso una denuncia en contra del automovilista, alegando conducta inapropiada, además de una agresión física durante el forcejeo. Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla informó que ambos serán citados a declarar, además de que se abrirá una investigación interna para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el video continúa generando debate entre usuarios, algunos defendiendo a la agente por su reacción, y otros acusándola de exceso de fuerza. La pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde termina la autoridad y dónde empieza el abuso?