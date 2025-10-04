Cae “El Chino”, presunto implicado en homicidio de policía de CDMX que se opuso a asalto en Chalco

Uno de los presuntos responsables en el homicidio de José Jacinto Ponce Alfaro, policía de la Ciudad de México (CDMX) fue detenido luego de que el Jefe del Sector Tlatelolco fue atacado a balazos en un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad aprehendieron a Misael “N” alias “El Chino” y/o “El Negro”, por su probable participación en el homicidio de un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", por su probable participación en el homicidio de un mando de la @SSC_CDMX el pasado 30 de septiembre en #Chalco.

Policía de CDMX se opuso a asalto y le disparan frente a su pareja

El pasado 30 de septiembre, Misael “N” habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas para robarles.

El policía José Jacinto Ponce Alfaro se encontraba con su pareja, quien también es oficial de la SSC de CDMX, cuando fueron interceptados por dos hombres, quienes quisieron quitarle la motocicleta al mando de la policía, pero este se opuso al robo.

Video del asalto y homicidio del policía de CDMX en Chalco

#Edomex | Delincuentes asesinaron a balazos a José Jacinto Ponce, ex jefe de sector Tlatelolco de la SSC-CDMX, cuando viajaba en una motoneta junto con su esposa en #Chalco.



Disparan contra pareja de policía de CDMX en asalto en Chalco

La SSC de CDMX informó que el ataque ocurrió cuando Jefe de Sector se encontraba en su día de descanso. El día de los hechos le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido a balazos, quedando sobre el asfalto. Pablo Vázquez Camacho, titular de la institución de seguridad, informó en un mensaje en X que la pareja del oficial también es policía y también resultó herida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre iba acompañado de su esposa y, al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez, dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la unidad, sin embargo, al resistirse, le dispararon

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital para su pronta atención médica.

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la @SSC_CDMX, y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, escribió Pablo Vázquez.