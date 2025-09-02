Se confirman 11 muertos tras ataque de Estados Unidos a un barco de Venezuela

Once presuntos narcotraficantes habrían perdido la vida en la embarcación venezolana interceptada este martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que el ejército estadounidense llevó a cabo un operativo contra un barco proveniente de Venezuela, el cual transportaba un cargamento significativo de drogas.

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas”, dijo Trump en Truth Social.

El hecho ocurrió en el sur del Caribe, en el marco del despliegue militar ordenado recientemente por la Casa Blanca para frenar el tráfico de estupefacientes en la región. Al momento no se han confimado las identidades de los objetivos.

Estas fueron las declaraciones desde la Casa Blanca

Durante una conferencia con periodistas en el Despacho Oval, Trump destacó el éxito de la operación. “Hace apenas unos minutos, derribamos un barco que llevaba muchas drogas. Provenían de Venezuela y están saliendo con mucha fuerza desde allá. Lo eliminamos, y podrán ver los detalles cuando termine esta reunión”, aseguró el mandatario estadounidense.

El anuncio llega en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, donde la administración Trump ha reforzado su discurso contra el narcotráfico con origen en América Latina.

Marco Rubio confirma ataque a pocas horas de llegar a México

Minutos después de las palabras del presidente, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el ataque a través de un mensaje publicado en la red social X. Rubio detalló que el ejército ejecutó “un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista”.

El secretario de Estado agregó que la operación se enmarca en los esfuerzos directos de la Casa Blanca por cortar las rutas marítimas que transportan drogas hacia Norteamérica. Su mensaje coincidió con la agenda diplomática que lo llevará a México en una visita oficial de dos días.

Así fue el operativo militar en aguas cercanas a Venezuela

El ataque contra el barco en el Caribe se suma al reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a aguas territoriales venezolanas. Según lo anunciado la semana pasada, Washington había reforzado su presencia naval con el objetivo de vigilar y neutralizar actividades ilícitas en alta mar.

Esta estrategia marca un nuevo capítulo en la política exterior de Trump, quien busca mostrar resultados inmediatos en materia de seguridad regional y combate al narcotráfico.

Venezuela y el Caribe en la mira de Estados Unidos

La operación contra el barco proveniente de Venezuela refuerza el mensaje de la administración Trump sobre su determinación de cortar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Además, evidencia el uso creciente de poder naval en la zona del Caribe, un espacio estratégico para la seguridad hemisférica.

Mientras tanto, Caracas no ha emitido de momento una postura oficial sobre este ataque, lo que mantiene la expectativa sobre cómo podría responder el gobierno de Nicolás Maduro ante la escalada militar en su vecindad marítima.