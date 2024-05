¡Otra vez! Activan contingencia ambiental en CDMX y Edomex este 22 de mayo; así queda el Doble Hoy No Circula para el jueves

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental hoy 22 de mayo de 2024, debido a las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, en Ciudad de México y Estado de México el jueves se aplicarán las restricciones a la circulación de los autos, con el programa Doble Hoy No Circula.

El organismo señaló que a las 14:00 horas, los sensores registraron concentraciones de ozono de 158, 157 y 155 partículas por billón en las estaciones Benito Juárez, Centro de Ciencias de la Atmósfera y Pedregal, ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón, respectivamente.



De acuerdo con la CAMe, la radiación solar y las intensas temperaturas, derivadas de la ola de calor en la que se encuentra la capital, se conjuntaron con un sistema de alta presión y propició la formación de ozono.

La pasada contingencia ambiental se activó el pasado sábado 18 de mayo, cuando se detectaron altas concentraciones de ozono en Xochimilco y Coyoacán, en CDMX. Sin embargo, se levantó el domingo 19 de mayo, luego de que perdió intensidad el sistema de alta presión que afectaba al Valle de México.

Doble Hoy No Circula para el jueves 23 de mayo

Debido a la activación de la Fase I de la contingencia ambiental, se activarán las restricciones al tránsito de los vehículos con el Doble Hoy No Circula el jueves 23 de mayo de 2024.

¿Quiénes no circulan el jueves 23 de mayo de 2024?

De las 5:00 a las 22:00 horas del jueves dejarán de circular diferentes vehículos, según su holograma de verificación:

- Todos los vehículos con holograma 2.

- Autos y camionetas de uso particular con holograma 1 y que el último dígito numérico de su placa sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

- Vehículos particulares con engomado verde y terminación de placa 1 y 2, incluyendo a aquellos con holograma 00 y 0.

También hay restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

Vehículos de carga local o federal no podrán transitar entre las 6:00 y las 10:00 horas del jueves 23 de mayo, menos los que están el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular, se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Autos foráneos o sin verificación circulan cuando hay contingencia?

De acuerdo con el Doble Hoy No Circula, los vehículos que no cuenten con un holograma de verificación, los antiguos, de demostración, traslado o que son de reciente adquisición no pueden circular, ya que se les considera en las restricciones del holograma 2.

Tampoco pueden transitar por el Valle de México las unidades con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

¿A quiénes no les aplica el Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que la legislación contempla excepciones en caso de contingencia ambiental. Esto significa que el Hoy No Circula no aplicará en los siguientes casos: