Atención vecinos de Xochimilco: así va el corte de agua por obras urgentes; revisa si tu colonia sigue afectada

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó sobre un corte de agua potable en varias colonias de Tulyehualco, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con la dependencia, el equipo técnico lleva a cabo labores de mantenimiento desde las 11 de la mañana (tiempo del centro de México), por lo que se encuentra detenida la operación de las Plantas Potabilizadoras R-11 y Escudo Nacional 2. Estos trabajos provocaron una interrupción en el servicio del suministro de agua que afecta a miles de vecinos de Xochimilco.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @XochimilcoAl :



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA llevará a cabo la sustitución de una válvula de 12 pulgadas en la calle Escudo Nacional esquina Altavista, colonia Olivar Santa María, Tulyehualco,… pic.twitter.com/ioyT11D7Qt — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 28, 2025

Esta medida responde a la sustitución de una válvula de 12 pulgadas ubicada en la calle Escudo Nacional esquina Altavista, en la colonia Olivar Santa María, cuyos trabajos requieren de la suspensión momentánea de dos plantas potabilizadoras clave para la zona.

Colonias sin agua hoy en Xochimilco

SEGIAGUA detalló que el corte impactar directamente a las siguientes colonias:

• Olivar Santa María

• San Felipe

• Nativitas

• Centro de Tulyehualco.

Las autoridades locales le piden a los vecinos que tomen sus precauciones, que manejen el agua de manera responsable y eviten desperdicio mientras duren los trabajos.

¿A qué hora regresará el servicio de agua en Tulyehualco?

El restablecimiento del suministro de agua en Tulyehualco se tiene previsto alrededor de las 15:00 horas, una vez que concluya la instalación de la nueva válvula.

Sin embargo, vecinos de Tulyehualco advierten que el retorno del agua potable puede tardar mucho más en alcanzarse por completo, principalmente en las zonas altas o de baja presión.

Así puedes solicitar una pipa de agua en Xochimilco

Para los vecinos que lo necesiten, SEGIAGUA habilitó apoyo mediante pipas gratuitas. Los residentes pueden solicitarlas a través de la *Línea H2O marcando 426 desde cualquier teléfono.

Cabe decir que estos trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura hidráulica, además de asegurar un servicio más estable en la zona. También se pidió a la ciudadanía que se mantenga informada mediantelos canales oficiales y reportar cualquier incidencia.

Se trata de acciones de mantenimiento programadas para fortalecer la red de distribución de agua en Xochimilco, una de las zonas más afectadas por variaciones de presión y desabasto temporal en temporada seca.

