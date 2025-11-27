¿Adolescentes hasta los 30? La ciencia revela que el cerebro no madura hasta la adultez

Científicos de la Universidad de Cambridge, tras analizar escaneos cerebrales de cerca de 4 mil personas de hasta 90 años, descubrieron que el cableado del cerebro cambia de forma variable y no con un patrón suave. El estudio revela cinco fases distintas en la vida cerebral.



Infancia: Desde que nacemos hasta los 9 años. Adolescencia: De los 9 a los 32 años. Edad Adulta: De los 32 a los 66 años. Envejecimiento (Inicio): De los 66 a los 83 años. Envejecimiento (Final): De los 83 años en adelante.

El hallazgo más curioso es que la etapa de "adolescencia cerebral" se extiende hasta los 32 años.

¿Por qué? A partir de los 9 años, el cerebro se vuelve "súper eficiente". Es como si empezara a podar todas las conexiones neuronales que no usa para hacer más directas las que sí sirven.

El Pico: Esta eficiencia es la más alta de toda la vida y alcanza su punto máximo cuando tenemos poco más de 30 años.

Riesgos: Esta también es la etapa en la que hay más riesgo de que aparezcan trastornos de salud mental, lo que explica por qué muchos problemas comienzan en la juventud.

Qué le pasa al cerebro en cada fase

Infancia (0-9): El cerebro crece mucho y deshace el exceso de conexiones que traemos al nacer.



El cerebro y el exceso de conexiones que traemos al nacer. Edad Adulta (32-66): El cambio se hace más lento , entrando en un periodo de gran estabilidad . Expertos dicen que esto coincide con que la inteligencia y la personalidad se mantienen sin grandes variaciones.



El cambio , entrando en un periodo de . Expertos dicen que esto con que la inteligencia y la personalidad sin grandes variaciones. Envejecimiento Temprano (66-83): El cerebro deja de trabajar tanto en equipo. En lugar de coordinarse todo junto, las regiones cerebrales empiezan a trabajar más por separado, como si los músicos de una banda iniciaran proyectos en solitario.



El cerebro tanto en equipo. En lugar de coordinarse todo junto, las regiones cerebrales más por separado, los músicos de una banda proyectos en solitario. Envejecimiento Tardío (83+): Los cambios de la etapa anterior se acentúan aún más.

El cambio en el cerebro definido por momentos importantes

Lo que más sorprendió a los expertos fue cómo coinciden estas edades con momentos importantes de nuestra vida.



El inicio de la adolescencia a los 9 años coincide con el comienzo de la pubertad.

con el comienzo de la pubertad. El final de la adolescencia a los 32 años se alinea con grandes cambios sociales, como tener hijos o alcanzar una estabilidad profesional.

Los científicos esperan que al entender este "mapa del cableado" podamos mejorar el diagnóstico y tratar mejor las enfermedades mentales y neurológicas.