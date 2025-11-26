¡Cúbrete bien, hará mucho frío! CDMX activa alerta amarilla; te decimos en qué alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla al sur de la CDMX por frío; el pronóstico de temperaturas bajas es de entre 4 y 6 grados durante la madrugada y mañana del jueves 27 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la dependencia, el periodo de mayor descenso térmico se registrará entre las 04:00 y las 08:00 horas.

¿Qué alcaldía está en Alerta Amarilla por frío?

La SGIRPC informó que la demarcación afectada será:



Tlalpan (TLP)

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla por frío en Tlalpan

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a los habitantes a:



Cubrir nariz y boca para reducir la pérdida de calor.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Proteger a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

Aumentan riesgos de enfermedades respiratorias por el frío

La dependencia también advirtió que, con la llegada del frío, incrementan los riesgos de contraer enfermedades respiratorias, que pueden afectar oídos, nariz, garganta y pulmones. Estas infecciones suelen transmitirse por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, especialmente en espacios cerrados o con alta afluencia.

Para reforzar la prevención, se difundieron las siguientes recomendaciones:



No debe tocarse la cara con las manos sucias, ya que es una vía común de entrada de virus al cuerpo.

Es importante lavarse las manos con frecuencia; si no es posible, usar gel antibacterial.

Se debe tener especial cuidado después de toser, estornudar o tocar superficies públicas.

¿Por qué se activa la alerta?

La alcaldía Tlalpan es una de las zonas más frías de la capital debido a su altitud y áreas boscosas. El descenso a 4 grados incrementa el riesgo de enfermedades y afecta con mayor fuerza a niños, personas mayores y población vulnerable.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dejó a disposición las líneas de emergencia 911 y 55 5683 2222 para reportar cualquier incidente.

¿Hay alerta para otras zonas este jueves 27 de noviembre?

El aviso aplica únicamente para la alcaldía Tlalpan, una de las zonas más frías de la capital por su altitud y áreas boscosas. Otras demarcaciones se encuentran bajo en vigilancia por posibles cambios en el pronóstico.